Yüz Kalkanları Ev Yapımı Maskelerden Daha İyi Olabilir

ABD’de maske konusunda araştırma yapan bir ekip, bez yüz maskelerine oranla çok daha iyi sonuç verecek yüz kalkanlarını önerdi. Yüz kalkanları, şeffaf plastik korumasıyla virüslerin yüzünüze gelmesini tamamen engelliyor.

Günümüzde yüz maskeleri, özellikle market gibi yerlere girerken mecburi bir şart olarak sunuluyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemesi için getirilen bu karara tüm vatandaşlarımızın uymasının büyük bir önemi bulunuyor. Yine de piyasada COVID-19 gibi virüsleri durdurmaya yardımcı olacak yüz maskeleri bulmak oldukça zor. N95 gibi gelişmiş yüz maskeleri, sağlık çalışanları tarafından kullanılırken, piyasadaki pek çok yüz maskesi yeterli korumayı sağlayamıyor.

Doktorlara göre yüz maskesi kadar önemli bir koruma yöntemi daha var. Virüsün yüzle temasını engellemek için yetersiz kalabilen yüz maskeleriyle birlikte yüz kalkanları kullanmak çok daha işlevsel olabilir. Günümüzde pek çok ülke yavaş yavaş kamusal yaşama geri dönmeye hazırlanıyor. Iowa City’de çalışmalar yürüten üç doktor ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan bir ekip, kalkanların maskeden daha güçlü olabileceğini öne sürdü.

Basit ve uygun fiyatlı yüz siperleri, evrensel olarak benimsenirse, el hijyeni, temas takibi ve diğer ek korunma yöntemleriyle salgının yayılma hızında önemli bir etkiye sahip olabilir. Son günlerde daha sık kullanılmaya başlanan plastik kalkanlar, bez yüz maskeleri gibi gözeneklere sahip olmadığı için virüsün doğrudan yüze gelmesinin önüne geçebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan doktorlar Eli Perencevich, Daniel Diekema ve Michael Edmond, “Yüz kalkanları çeşitli şekillere sahip olabilir, ancak hepsi yüzü kaplayan şeffaf bir plastik bariyer sağlar. Optimal koruma için; kalkanın dikey olarak çenenin altına, yatay olarak da kulaklara kadar uzaması gerekiyor. Ayrıca alın tarafında da açık bir boşluk olmamalıdır” şeklinde açıklama yaptı.

Simülasyonlar daha etkili olduğunu gösteriyor

Yüz kalkanları üzerinden yapılan araştırmalar az olsa da 2014 yılında yapılan bir öksürük simülasyonunda, yüz kalkanının kişinin öksürüğünü yüzde 96 oranında engelleyebileceği ortaya çıktı. Özellikle cerrahi olmayan maskelerin yeterli korumayı sağlayamadığı bilinen bir gerçek. Bu sebeple özellikle dışarı çıkıyorsanız maskelere ek olarak yüz kalkanlarını da deneyebilirsiniz.