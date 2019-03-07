Yüz Körlüğü Nedeniyle Kendi Yüzünü Bile Tanıyamayan Kadın

Nadir görülen bir hastalığa sahip olan Boo James, gördüğü yüzlerin hiç birini aklında tutamıyor. Annesinin dahi yüzünü tanıyamayan Boo, zaman zaman kendi yüzünü bile tanıyamıyor, kendisini dahi bir yabancı gibi algılıyor.

Hayatı boyunca yüz tanıyamama hastalığına sahip olan ve bu durumu kendi dikkatsizliği olarak gören Boo James isimli talihsiz kadın, adeta kendi dünyasında bir uzaylı gibi yaşıyor. Özellikle sokakta gördüğü bir insana selam verip vermemesi gerektiği konusunda ikilemde kalan Boo, hayatının tamamını bu stres ile birlikte yaşıyor.

Prosopagnozi adlı hastalığa sahip olan kadın, başına gelenlerin kendi dikkatsizliği ya da tembelliğiyle alakalı olmadığını ise ancak 40 yaşında tesadüfen izlediği bir televizyon programından öğreniyor. O günden sonra kendine olan nefretine bir son veren Boo, “Hemen kendimi daha iyi tanımaya ve affetmeye çabaladım.” sözleri ile o dönemki ruh hali hakkında ipuçları verdi.

Şu sıralar 51 yaşına basan kadının hastalığı ile ilgili tanımı ise bir hayli ilginç. Boo, “Yüzleri ancak parça parça görebiliyorum. Evet, ortada bir ağız bir çift göz, burun ve benzeri şeyler var ancak ben bunları kendi zihnimde birleştiremiyorum. Benim gözlerimde hepsi sadece birer parçadan ibaret.”

Boo’nun bu talihsiz hastalığını medyaya duyurması ile farkındalığın artması ise oldukça iyi bir haber.

Prosopagnozi Nasıl Oluşur?

Temelde iki farklı faktöre dayanan bu hastalığın ilki Boo’nun da başına geldiği üzere “Gelişimsel Yüz Körlüğü”. Gelişimsel yüz körlüğü, doğumdan itibaren kişinin beyin kusurlarının artması ile ortaya çıkıyor. Beynin farklı bölgelerinin birbiriyle iletişim kurmasına dayanan bu hastalık henüz tedavi edilemiyor.

İkinci faktör ise tahmin edilebileceği üzere ciddi beyin hasarlarına dayanıyor. Ciddi bir darbe alan beyin, hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor.