Araştırmalar, Yüz Tanıma Özelliğinin Kandırıldığını Söylüyor

Hollanda Tüketiciler Derneği’nin araştırmalarına göre, piyasada yüz tanıma özelliğine sahip olan telefonların %40’ı başkaları tarafından kolayca açılabiliyor.

Tanımlanmış bir yüzü görünce açılan telefonlarda tam bir eşleşmeye ihtiyaç duyulmadığı için yüz tanımayla kilitlenmiş telefonlar, tanımlanan yüze ait bir vesikalık fotoğrafla da açılabiliyor.

Twente Üniversitesi biyometri uzmanı Prof. Dr. Raymond Veldhuis “Cep Telefonunuzun gerçekten güvenli olmasını istiyorsanız, yüz tanıma özelliğini kullanmayın” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Hollanda Tüketiciler Derneği, yüz tanıma özelliğine sahip farklı markalardan 110 adet akıllı telefonu inceledi. Samsung, Huawei, Sony ve Nokia gibi ünlü telefonların da içerisinde bulunduğu 42 telefondaki yüz tanıma teknolojisinin kolayca kandırılabildiği sonucuna ulaşıldı.

Bu araştırmanın sonucunda dernek, telefonlarını daha güvenli bir hale getirmek isteyen kullanıcıların yüz tanıma özelliği yerine parmak izi ya da bir şifreyle telefonlarını kilitlemelerini önerdi.

Yüz tanıma programlarının düzgün çekilmiş bir fotoğrafla kolaylıkla kandırılabileceğini söyleyen Twente Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raymond Veldhius, telefon sahibinin fotoğrafına sahip kişilerin telefona erişim sağlayabileceğini belirtti.

Veldhius, yüzümüz zamanla değişebildiği için programın %100 bir eşleşme aramadığını söyledi.