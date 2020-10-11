Yüz Tanıma Sistemleri Maskelere Nasıl Uyum Sağlıyor?

Günümüzde ise maske kullanımı artık zorunlu bir hal aldı ancak getirdiği bazı zorluklar var. Bunlardan biri de yüz tanıma sistemlerinin düzgün çalışamaması. Peki, gelecekte yüz tanıma sistemleri maskelere uyum sağlayacak mı?

Yeni tip koronarivüs salgınıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde maske takmak zorunlu hale geldi. Bunun bir sonucu olarak ise güvenlik için kullanılan yüz tanıma sistemleri artık amacını tam olarak yerine getiremez oldu.

Yüz tanıma, görüntülerde veya videolarda insan yüzlerini tanımlamak için bilgisayar kullanmayı ve ardından gözler arasındaki mesafe veya burun, çene ve ağzın göreceli pozisyonları gibi belirli yüz karakteristiklerini ölçmeyi içerir. Bu bilgiler, bir tür yüz imzası veya profil oluşturmak için birleştirilir ve güvenlik sistemlerinde kullanılır.

Kalabalık içerisindeki yüzleri tanımlamak için geniş bir veri tabanı gerekiyor:

Bu sistem akıllı telefon kilidini açmak gibi kişisel tanıma için kullanıldığında, kameradaki görüntü ile kayıtlı bir profil karşılaştırılır. Bu yüz "doğrulama" süreci nispeten basittir. Öte yandan kalabalığın içindeki yüzleri tanımlamak için yüz tanıma sistemleri kullanıldığında ana görüntünün karşılaştırılabileceği önemli bir profil veri tabanı gerekir.

Bu profiller, sistemlere çok sayıda kullanıcı kaydedilerek yasal olarak toplanabileceği gibi bazen gizli yollarla da toplanabiliyor.

Yüz maskeleriyle ilgili sorun:

Yüz imzası, yüz özelliklerinin göreceli konumlarının matematiksel modellerine dayandığı için temel karakteristiklerin (burun, ağız ve çene gibi) görünürlüğünü azaltan her şey yüz tanımayı engeller. Öte yandan yüz tanıma sistemlerinden kaçınma endişeleri koronavirüs pandemisyle artışa geçse de sızdırılan ABD belgeleri, bu tartışmaların 2018 ve 2019 yıllarında da var olduğunu gösteriyor.

Yüz tanımanın kullanımı ve yasallığı konusundaki tartışmalar hâlâ devam ederken son zamanlarda odak noktası, halk arasında maske takmanın getirdiği zorluklara kaydı. Bu noktada ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), maskelerin dünya genelinde kullanılan çeşitli yüz tanıma sistemlerinin performansını nasıl etkilediğini değerlendirmek için büyük bir araştırma projesi düzenledi.

Temmuz ayında yayınlanan rapor, bazı algoritmaların maske takan bireyleri doğru bir şekilde tanımlamakta %50'ye varan oranda zorlandığını ortaya çıkardı. Hatta bazı algoritmalar, maske yüzü daha fazla kapsayacak şekilde takıldığında yüzü tespit etmekte zorlandı.

Yüz tanıma algoritmalarını test etmek için fotoğraflara dijital olarak yüz maskesi eklendi:

Şu anda maske takan kişilerin yüz tanıma sistemlerini eğitmek ve değerlendirmek için kullanılabilecek fotoğraf setleri bulunmuyor. NIST çalışması ise yukarıda da görüldüğü üzere yüz görüntülerinin üzerine çeşitli renk, boyut ve konumdaki maskeleri ekleyerek bu sorunu ele aldı.

Örnekler, maske takan bir kişiyi gerçekçi bir şekilde tasvir etmese de maske takmanın yüz tanıma sistemleri üzerindeki etkilerini incelemek için yeterince etkili olduğu düşünülüyor.

Yüz tanıma teknolojisi geliştiren birçok şirket, maske kullanımının devam edeceği, hatta artacağı bir gelecek için şimdiden hazırlanıyor. Bu noktada ABD'li bir şirket, müşterilerin akıllı telefonlarının kilidini kaldırmak zorunda kalmadan kilidi açabilmeleri için üzerlerinde müşterilerin yüzlerinin ilgili kısımlarının basılı olduğu maskeler satıyor.

Yüz tanıma sistemlerinin bir şekilde maskelere uyum sağlaması gerekiyor:

Maskeler, koronavirüs pandemisinden önce bile Çin ve Japonya gibi ülkelerde hava kirliliği ve viral enfeksiyona karşı ortak bir savunmaydı. Ayrıca siyasi aktivistlerin de sokaklarda tespit edilmemek için maske taktığı biliniyor.

Uzmanlar, daha fazla salgın, artan hava kirliliği seviyeleri, devam eden otoriter rejimler ve zararlı duman salan orman yangınlarında öngörülen artışın olduğu bir gelecek tahmin ediyor. Bu sebeple gelecekte maske takmak, birçok kişi için artık normal bir hal alabilir.

Sonuç olarak yüz tanıma sistemlerinin bir şekilde maskelere uyum sağlaması gerekiyor. Bu noktada tespit işlemi; gözler, kaşlar, saç çizgisi ve yüzün genel şekli gibi maskeden görünür kalan özelliklere dayandırılarak yapılabilir. Bu tür teknolojiler halihazırda geliştirme aşamasında bulunuyor. Hatta birkaç üretici, maske takılı durumlarda güvenilir sonuçlar sağlandığını iddia eden çözümler sunuyor.