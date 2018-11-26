Bitcoin’in bir ayda yüzde 40 değer kaybetmesinin ardından madencilerini de kaybetmeye başladığı ortaya çıktı. F2pool kurucusu Mao Shixing’e göre işi bırakan madencilerin sayısı 600 bin ila 800 bin arasında.

Geçtiğimiz bir ay Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası için oldukça kırıcı geçmişti. Kripto para piyasasındaki daralma ve sebepleri uzun süre tartışılırken, bazı yatırımcılar ise gelecek yıl sonunda Bitcoin’in 15-20 bin dolar aralığına çıkacağını söylemişti.

CoinDesk ile röportaj yapan F2pool kurucusu Mao Shixing ise Bitcoin madencilerinin artık bu işe ilgi duymadığını söyledi. Hashrate oranlarını karşılaştıran ve buradaki düşüşe dikkat çeken Shixing, eski makinelerin ortalama kazma sürelerindeki artış yüzünden artık bu işin karlı olmadığını belirtti. (Hashrate, belli bir süre zarfında bir Bitcoin madencisinin yaptığı ortalama çıkarım sayısıdır. Bu rakam hesaplanırken genelde bir dakikalık süre kıstas alınır ki herkesin performansı eşit olarak karşılaştırılabilsin.)

blockchain.info’dan gelen verilere göre son iki haftada dünya çapında hashrate yüzde 13 düşüş göstermiş durumda.

Mao’ya göre iş bırakan madenciler, T9+ ya da AvalonMiner 741 gibi eski modeller kullanan üreticiler. F2pool’un madenci kazanç endeksine göre bu üreticiler şu anda zarar ediyorlar.

Kripto Paralara Ne Oldu?

Mao’ya göre sorunun pek çok nedeni var. Bunun ilk ve en önemli sebebi elbette ki Bitcoin Cash çatallanması. İkinci sebebi ise pek çok madenciye ev sahipliği yapan Çin’de artık kış mevsiminin gelmesi. Kış aylarında iki katına çıkan elektrik faturaları ve Bitcoin’deki düşüş eski sistemleri yenilerle rekabet edemeyecek hale getirmiş durumda.

Mao, üreticilerin Bitcoin madenciliğini tamamen bırakmadığını da düşünüyor. Mao, dinamik bir yapısı olan Bitcoin pazarında artışlar yaşandığında ve yaz ayları geldiğinde makinelerin tekrar fişe takılacaklarına inanıyor.