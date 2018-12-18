Geçtiğimiz yıl bugünlerde tarihinin en yüksek seviyesi olan 19,000 doları gören Bitcoin, %11 değer kazanarak yeniden 3400 doların üstüne çıkmayı başardı.

Son dönemde büyük kan kaybı yaşayan dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, uzun bir aranın ardından yatırımcılarını bir nebze olsun sevindirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana büyük düşüş yaşayan Bitcoin, pazartesi gününü %11 artışla tamamladı.

Bir yıl önce, tam olarak 17 Aralık 2017’de zirve noktası olan 19,475 dolara çıkan Bitcoin, o günden bu güne aşağı yönlü bir hareket izliyor.

Kasım ayından bu yana ilk defa bu kadar iyi bir günlük performans sergileyen kripto para, 3437 dolara ulaşmış olsa da son üç ayda neredeyse yarı yarıya değer kaybetmiş durumda.

eToro’nun kıdemli piyasa analisti Mati Greenspan’a göre, görece yeni bir konsept olan kripto varlıklar hala değerlerini bulmaya çalışıyorlar. Greenspan, tüm varlıkların bir dönem kendi değerlerini bulmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor.

Geçen yılki zirvenin ardından bütün kripto para piyasasında büyük bir düşüş yaşandı, toplam düşüş yüzde 80’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl 592 milyar dolar olan piyasa hacmi, şu anda 109 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Bitcoin’in ilk zamanlardaki fiyatlarıyla kıyaslandığında yine de değeri çok yüksek. Geçen yıl Bitcoin’in gösterdiği performans da kripto parayı piyasalarda bilinen bir varlık haline getirdi.

Bitcoin geçtiğimiz yıla 1000 doların altında başlamış ve toplam değerini 13 kat arttırmayı başarmıştı. Bu da ortaya kripto zenginlerinin çıkmasını sağlamıştı, hatta bu zenginlerin bir kısmı kazançlarını ve Lamborghinilerini sergilemişti.

Bitcoin’deki büyüme hızı kurumların da ilgisini çekti. Fidelity bu yıl kripto para yatırım temsilciliği planlarını açıklarken, Nasdaq ve NYSE’nin ana firması ICE iklisi de 2019 yılında bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını duyurdu.