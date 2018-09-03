2 Ülke, %50 Daha Hızlı Bir İnternet İçin İşbirliği Yapıyor

İnternet hızının daha da artırılabilineceğini düşünen Rus ve Amerikan bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla internet hızını %50 daha fazla yükseltecek bir algoritma kurdular.

Rus ve Amerikan bilim insanları, şimdilerde birlikte yürüttükleri bir çalışma ile internet hızını %50 daha fazla artırabilecek bir algoritma kurdular. Donanım yeteneklerini geliştirmek yerine işe ana noktasından el atan bilim insanları ve bilgisayar bilimcileri, algoritmanın benzersiz bir yönlendirme yöntemine göre çalıştığını açıkladılar.

Algoritma, Rusya'daki Samara Oblast Üniversitesinden ve ABD'deki Missouri Üniversitesinden gelen araştırmacıların yaptıkları ortak bir çalışmadan doğdu. Daha büyük veri depolama isteği ve hızlı hesaplamalar için meydana gelen ihtiyaçtan ortaya çıkan hızlı internet fikrinin, bilgi işlem sistemleri ile süper bilgisayarlar arasında da bir köprü rolü oluşturabileceği düşünülüyor.

Öte yandan araştırmacılar, işlemden en yüksek performansı elde edebilmek için dört temel öğenin karşılanması gerektiğini belirttiler. Sinyalin belirli bir bant genişliğine sahip olması (hesaplamanın ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir), Kbps’de veri aktarım hızı, bulut depolama alanı ve bulut hizmetinin fiyatı. Konu hakkında açıklamada bulunan ekip, bu gereksinimlerin sağlanmasıyla internet iletim hızının %50’ye kadar artırılabileceğini ifade ettiler.

İnternet bağlantısının türü önemli olmaksızın her türlü bağlantıda işe yarar durumda olan yöntem, özellikle araştırma tesisleri için oldukça yararlı olacaktır.