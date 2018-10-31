Otomobil sevdalılarının yürek sızısı çekmelerine neden olacak bir haberle kaşınızdayız. İtalya’nın Savona kenti limanında, tuhaf bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alınamayınca, yüzlerce Maserati dakikalar içinde alevlere teslim oldu. Olayın detayları ve görüntülerini aktarıyoruz.

Lüks bir araca herkes sahip olamıyor. Milyonlarca TL’lik fiyatlarıyla, rahatça sahip olanlar bile o araçlara gözleri gibi bakmak zorundalar. Hele hele son dönemde artan otomobil fiyatları yüzünden, Türkiye’de lüks otomobil piyasası da ciddi zarar içerisinde.

İtalya’nın ticari liman kenti Savona ise, İtalyan otomotivinin parlayan yıldızı Maserati için çok önemli. Firma, bu şehirdeki limandan gemilere yüklediği otomobillerini, dünyanın farklı köşelerindeki alıcılara ulaştırıyor. Bu haftanın başında, limanda sevkiyat bekleyen tamamı sıfır yüzlerce Maserati, müşterilerine ulaşmak için gün sayıyorlardı. Pazartesi gecesi ise ilginç bir nedenle yangın çıktı.

Yangının nedeni tuzlu suydu. Araçların akülerine giren tuzlu su, sabaha karşı araçların alev almasına neden oldu. Çok sayıda Meserati aküsü, alevlerin etkisiyle patladı:

Yangın söndürüldükten sonra ortaya çıkan manzara tam anlamıyla bir hezimet oldu. Araçların hepsi, Orta Doğu pazarındaki müşterilerine gidecekti, yani ücretleri çoktan ödenmişti. Enkaz haline gelen araçlar, kızgın metal yığınları olarak limanda tarihi bir gün yaşattılar. Plastik aksamlar ve lastikler eriyince ortalığı yoğun dumanlar sardı.

Maserati’nin mağdur duruma düşen müşterilerine yeniden ürettiği araçları göndermek zorunda kalacağı söyleniyor.

Olay anında kaydedilmiş görüntüleri, aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz: