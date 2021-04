30 yıl önce Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği aslında Sovyetler Birliği tarafından televizyona uyarlanmış. Geçtiğimiz hafta YouTube tekrar yüklenen film dünyada Yüzüklerin Efendisi fanatikleri tarafından büyük sempatiyle karşılandı.

İngiliz yazar J. R. R. Tolkien’in efsanevi baş yapıtı Yüzüklerin Efendisi serisi beyaz perde için 2001 yılında Peter Jackson tarafından uyarlandığında büyük ilgi görmüştü. Kitapların isimlerini bile bilmeyenler büyük ölçüde Yüzüklerin Efendisi fanı olmuşlardı. Yüzüklerin Efendisi’nin bilinen en yaşlı yapımının 1978 yılında The Lord of the Rings isimli animasyon filmi olduğunu biliniyordu. Bununla beraber yine “film” olarak çekilen tek yapımın 2001 yılında çekildiği düşünülüyordu.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir televizyon filmiyle işin rengi oldukça değişti. Meğer Sovyetler Birliği 30 yıl önce ilk Yüzüklerin Efendisi filmini çekmiş. Rus Yüzüklerin Efendisi fanları bu konuda çok mutlu keza, ülkeleri gerçekten ilki gerçekleştirmiş olabilir. 1991 yılında Leningrad Televizyonu’nun stüdyosunda çekilen ve yayınlanan film izleyiciyle sadece bir kere buluşabilmiş ve ardından yayından kaldırılmış.

Yazarın İngiliz olması kaldırılmasında büyük neden olabilir

Bildiğiniz üzere Sovyetler Birliği’nin İngiliz ve Amerikan karşıtlığından dolayı filmin yayından kaldırılmış olabileceği düşünülüyor. Bütçe yetersizliğinden dolayı film oldukça zor şartlarda çekilmiş. Filmde Aragorn’u canlandıran Andrey Tenetko Gazeta.ru’ya yaptığı açıklamalarda, filmi çekme fikrinin yönetmen Natalya Serebryakova’ya ait olduğunu belirtiyor.

Tenetko açıklamasına şöyle devam ediyor; “Örneğin, depolarda mucizevi bir şekilde bazı kostümler ve detaylar ortaya çıkarmayı başardık. İnsanlar kendilerine ait bir şeyler getirdi. Operatörler ayrıca yaratıcılık mucizeleri ortaya koymak durumunda kaldı. Evet, bütçe kısıtlıydı. Elbette ki filmdeki gibi görünmüyor, fakat biz hikayeyi anlatmaya uğraştık. Dış tasarıma odaklanmadık. Sonuçta bu film değil, bir oyundu. Filmdeki her şey gerçek olmalı, yoksa inanmazlar. Tiyatroda ise görecelikler hala mümkün” diye açıklıyor.

Yüzüklerin Efendisi Sovyetler Birliği oyuncu kadrosu:

Frodo: Valeriy Dyaçenko

Bilbo: Georgiy Ştil

Aragorn: Andrey Tenetko

Gandalf: Viktor Kostetskiy

Galadriel: Yelena Solovey

Yönetmen: Natalya Serebryakova

Müzikler: Dyuşa Romanov

Dönem içerisinde fantastik yapımlar hiçbir şekilde vizyonda yer almıyordu. Bu nedenle Rus seyircisi aslında Yüzüklerin Efendisi serisini oldukça sevmiş. Tenetko’ya göre kitapları sevenler gerçekten filme bayılmışlar bununla beraber o kadar az eleştiri gelmiş ki yapım gerçekten dönem için muazzam derecede başarılı olmuş.

Kostümler ve tasarımlar yönünden büyük eksiklikler çekilse de, Yüzüklerin Efendisi Sovyetler Birliği için büyük bir girişim olarak nitelendiriliyor. Elbette YouTube’da ortaya çıkan film sayesinde dönemin oyuncuları da büyük ilgi odağı olmuşlar. Neresinden bakarsanız bakın Yüzüklerin Efendisi severler için harika bir haber olduğu kesin.

