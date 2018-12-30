Şaşkınlıkla Karışık Bir Gülümseme Yaratan 19 Fotoğraf

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte artık yaşadığımız her anı ölümsüzleştirebiliyoruz. Sosyal medya kullanıcıları sayesinde dünyaya nam salan, ölümsüzleşmiş 19 an ile biraz sizi biraz gülümsetelim istedik.

Hepimizin yaşadığı bir enstantane sonrası "Ah keşke fotoğrafını çekseydim!" dediği anlar olmuştur. Bu konuda kimi zaman başarılı kimi zaman başarısız oluyoruz.

Brightsight'ın sosyal medya mecralarından özele seçip derlediği tufa fotoğraflardan, sizin için oldukça güzel bir seçki hazırladık.

1. Tavuğun yumurtadan çıktığına inandıracak kadar tuhaf bir yumurta:

2. Vatozların antik canlılar olduklarını kanıtlayan yumurtalarından sadece birisi:

3. Deniz kabuğunun desenleri adeta bir ressamın sanat eserini andırıyor:

4. Denge konusunda aşırı iddialı bir kaya parçası:

5. Megalad köpek balığına ait olan bir diş:

6. Doğal olduğuna inanmakta güçlük çekeceğiniz 5.655 karatlık zümrüt parçası:

7. Westeros yerine komşunun çatısına inen ejderha konsepti:

8. Eriyen karın aniden donması sonucu oluşan manzara:

9. Farklılıkların nasıl bütünleşebileceğini gösteren bu mükemmel çiçek:

10. Soldaki yeni alınmış, sağda da kullanılmış iki toplu iğnenin mikroskop altındaki görüntüleri:

11. Resimdeki kaplumbağa tam olarak 100 yaşında:

12. Cam bardaklar ve biraz ışıkla birlikte simetri:

13. Çölde bir yağmur öncesi, iki doğa harikası aynı anda görüntülenmiş:

14. Amsterdam sokakları, birbirlerine kavuşmaya çalışan ağaçlar. Büyüleyici:

15. Geriye doğru uçabilen sinek kuşlarının adını hak ettiklerini gösteren yuvaları:

16. Faaliyet halindeki bir nükleer reaktörün içi:

17. Balın iyisi peşinde koşan bir grup ayı:

18. Hindistan'da eriyerek modern sanat eserine dönüşen asfalt:

19. Albino hastalığına sahip bir igiuana:

Fotoğrafların size düşündürdüklerini yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın, görüşmek üzere...