Kendi karikatürünüzü yapmayı belki istemiş olabilirsiniz. Artık bunun daha kolay bir yolu var.

Adobe, sizin kendi görüntünüzü karikatür haline getirmenizi sağlayan yeni bir proje üzerinde bir süredir çalışmakta. Yüzünüzü, referans resimlerle birleştiren Characterizer adlı etkileyici araç yakında yayınlanacak. Bir demo ve araştırma projesi olarak hayatına başlayan bu araç, bugün Adobe'nin Character Animator adlı uygulamasına entegre ediliyor. Animasyon alanından sorunlu Kıdemli Ürün Müdürü Sirr Less süreç boyunca çok ince ayrıntılarla çalıştıklarını bildirdi.

Mantık olarak, geçtiğimiz süreçte sosyal medyada sıkça gördüğümüz ve pek çok kişinin kullandığı Prisma uygulamasına çok benziyor. Eldeki görüntüleri farklı şablonlar üzerinden yorumlama imkanı sunan aracın, Prisma uygulamasından ayrılan tarafı bunu bir görüntü dosyası olarak değil video dosyası olarak yani animasyon şeklinde kaydetmesi.

Adobe'nin yapay zeka aracı yüzünüzü tespit ediyor ve birkaç dakika içinde görüntülerle birlikte işliyor. Yayınlanan canlı demolarda, Characterizer oldukça başarılı performanslar vermekte.