Business Insider'ın yaptığı çalışmaya göre Z kuşağı, en çok maddi konulardan dolayı stres yaşıyor. Birikimden günlük harcamalara kadar her noktada bu nesil için bir stres unsuru mevcut.

Genç yetişkinler, her geçen gün daha fazla bağımsız bir yaşam kurmak istiyorlar: kendi evlerinde oturmak, kendi arabalarına binebilmek, arada bir dışarıda zaman geçirebilmek. Bu durumun elbette bir bedeli var ve yapılan bir çalışmaya göre bu bedel sadece maddî değil. Finansal sorumluluklar, Z neslinin en çok stres yaşadığı konular arasında geliyor.

Z nesli birikim konusunda stres yapıyor.

Business Insider'ın yaptığı ve 600'den fazla Z kuşağı üyesinin katılım gösterdiği bir araştırmaya göre Z nesli, en çok birikim yapma konusunda stres yaşıyor. Enflasyonla başa çıkmaya ve büyük işten çıkarma dalgalarında işini korumaya çalışan Z neslinin neredeyse yarısı, kendilerini en çok strese sokan olgu listesinin başına birikim yapmayı koydu. Böylece Z nesli, bu açıdan en çok stres yaşayan grup oldu.

Listenin ikinci sırasında ise faturaları ödemek yer aldı. Onu günlük harcamalar ve kira takip etti. Z neslinin stres yaptığı diğer konular arasında ise ebeveynlerinin finansal olarak iyi durumda olması, altyapı hizmetleri, öğrenim kredileri, kredi kartı borçları, ev ihtiyaçları, emeklilik, çocuk bakımı ve ev kredisi yer aldı.

Raporda ortaya çıkan bir başka dikkat çekici nokta ise Z neslinin bir kısmının hâlâ aileleri ile yaşamaya devam ettiği oldu. Genele baktığımızda da bu grupta yer alan kişilerin %60'ı ailelerinin finansal desteğine ihtiyaç duymaya devam ediyor. Araştırmaya katılan kişilerden biri, kendi neslinin "anı yaşamak gibi bir lüksü olmadığını" ifade derken, tüm kararlarını da finansal geleceğini düşünerek aldığını söylüyor.

Araştırma ABD'de yapılmış olsa da Türkiye'de de benzer bir çalışmanın sonuçları çok da farklı olmayacak gibi gözüküyor. Giriş seviye pozisyonların bulunamaması, pandemi sonrasında yaşanan ekonomik sorunlar ve yalnızlık hissi de ABD'deki Z neslinin sorunları arasında yer alıyor.

Sizi en çok strese sokan olgu nedir? Bu araştırma sizinle yapılsaydı ne cevap verirdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.