Zac Efron'lu Ted Bundy Filminin Hakları Netflix'e Geçti

2019 sonbaharında vizyona girmesi beklenen Zac Efron'un başrolünde oynayacağı ve Ted Bundy'nin hikayesinin anlatılacağı filmin yayın hakları 9 milyon dolar karşılığında Netflix'e geçti.

Netflix, STX ve Lionsgate ile gerçekleşen ihale savaşını kazandı. Buna göre Zac Efron’un Ted Bundy karakteri ile başrolde yer alacağı Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile filminin ABD ve birkaç bölgedeki yayın hakları, 9 milyon dolar karşılığında Netflix’e geçmiş oldu.

2019 Sundance Film Festivali’nde gösterilen filmin başrolünde Zac Efron’un yanı sıra Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich ve Jim Parsons yer alıyor. Film, 2019 sonbaharında seyircilerle buluşacak. Metallica’nin lideri olan James Hetfield filmde Ted Bundy’i yakalayacak polis olarak yer alıyor.

Bilmeyenler için; Ted Bundy, 1974 ve 1978 yılları arasında çok sayıda kadını katletmiş olan bir seri katil ve tecavüzcüdür. Kurbanlarının tam sayısı hiçbir zaman tam olarak bilinemese de Bundy, suçunu 10 yıl boyunca inkar ettikten sonra 30’u aşkın cinayet işlediğini itiraf etmiştir. Bundy, 1989 yılında Florida bölge hapisanesinde hayatını kaybetti.