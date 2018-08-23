Facebook'un Onavo Protect'ten elde ettiği verileri şirketin veri tabanına ekleyerek politikalarını ihlal ettiğini iddia eden Apple, amacına nihayet ulaştı. Facebook, VPN uygulaması Onavo Protect'i App Store'dan kaldırdı.

Facebook, Apple’ın App Store politikalarını ihlal ettiği yönünde bazı suçlamalarda bulunmasının hemen ardından iOS akıllı telefon ve tabletler için VPN hizmeti sunan Onavo Protect'i App Store’dan kaldırdı. iPhone ya da iPad kullanıcıları artık Onavo Protect'i App Store’dan indiremeyecekler. Halihazırda uygulamayı yüklemiş olan kullanıcılar ise VPN servisini kullanmaya devam edebilecekler. Fakat uygulama bir daha güncelleme almayacak.

Facebook’un iddiasına göre Onavo Protect, kullanıcıları web ziyaretleri sırasında zararlı sitelerden koruyor, kimlik avı dolandırıcılığı konusunda uyarıyor ve siber korsanların kullanıcıların web trafiğini izlemesini engelliyor. Fakat Apple, Facebook’un Onavo Protect’ten elde ettiği kullanıcı verilerini şirketin veri tabanına ekleyerek kullanıcı reklam profilleri oluşturduğu için App Store politikalarını ihlal ettiği iddia etti.

Facebook ise Apple iddialarına yanıt olarak Onavo Protect’ten elde edilen verilerin nasıl kullanıldığı konusunda daima açık olduklarını belirtti. Fakat sonuç olarak Onavo Protect tartışmasında galip Apple olmuş oldu. Eğer iPhone ya da iPad’inizde kullanmak için iyi bir VPN uygulaması arıyorsanız bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz.