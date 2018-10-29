Depremden Sonra Zakinthos Adası 3 Santimetre Kaydı

Geçtiğimiz günlerde İyon Denizi'nde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Zakinthos adası 3 santimetre kaydı.

26 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamış olsa da, Zakinthos Adası tam 3 santimetre güneybatıya kaydı. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ganas'ın açıklamaları şu şekilde: "Uydulardan adanın kaydığını belirledik. Ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadık. Deprem sonrası meydana gelen tsunaminin İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığını da belirlemiş durumdayız."

Zakintos Adası

Zakintos ya da Zante; İyon Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. İyon Adaları arasında en büyük üçüncü ada olan Zakintos, bölgedeki adalar arasında ayrı bir belediyeye sahip olan tek adadır. 405.55 kilometre karelik yüzölçümüne ve yaklaşık olarak 123 kilometre sahil şeridi uzunluğuna sahiptir.