Google, bir arama motoru devi olarak başladığı yolculuğuna, en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olarak devam ediyor. Bugün Google'ın bilinmeyenleriyle sizlerleyiz.

Bugün hayatımızın hemen hemen her alanında olan Google, 90'lı yıllarda bir arama motoru olarak çıktığı yolculuğuna bugün bir dünya devi olarak devam ediyor. Android, YouTube, Gmail gibi herkes tarafından kullanılan hizmetlerin sahibi olan Google, bugünlere gelene kadar birçok farklı süreçten geçti.

Şimdi gelin hep beraber bu dünya devi hakkında derlediğimiz 10 ilginç bilgiye göz atmaya başlayalım.

10. Google, ilk başta BackRub ismiyle karşımıza çıkacaktı:

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında oluşturdukları arama motorunun ismini BackRub olarak belirlemişti. İsmin neden bu şekilde seçildiği ve neden daha sonra Google olarak değiştirildiği ise bilinmiyor.

9. Google ismi ise "googol" sayısından geliyor:

15 Eylül 1997'de Page ve Brin, BackRub ismini değiştirerek Google'a geçiş yaptı. 1 rakamı ve 100 adet sıfırın birleşmesinden oluşan "googol" sayısından esinlenilen Google isminin, sınırsız bir veriyi temsil etmesi için bu şekilde seçildiği düşünülüyor.

O verinin artık ne kadar sınırsız olduğunu görüyoruz(!)

8. Google'ın ilk ofisi, kiralık bir garajdı (şaşırmadık):

Bir Silikon Vadisi girişimi için oldukça sıradan bir durum, değil mi? Eylül 1998'de Susan Wojcicki'nin garajını kullanarak Google'ı hayata geçiren Page ve Brin ikilisi, şirketin bugünkü haline gelmesinde büyük bir katkısı olan Wojcicki'yi ilk olarak şirketin pazarlama müdürü, daha sonra da YouTube CEO'su konumuna getirdi.

7. Google'ın keçileri var:

Microsoft'un genel merkezinin bahçesinin tavşanlarla dolu olduğunu sizlere daha önce aktarmıştık. Google'da da benzer bir durum söz konusu, şirketin bahçesinde zaman zaman keçiler görmek mümkün. Bu keçiler, Google tarafından çimlerin biçilmesi amacıyla kiralanıyor. Yani olur da bir gün Google'da çalışmaya başlarsanız, camdan baktığınızda keçi görürseniz şaşırmamalısınız.

6. Google, 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu yüzünden para kaybediyor ve bu butonu gizlemeye çalışıyor:

Google'ın yıllardır en bilinen özelliklerinden biri olan "Kendimi şanslı hissediyorum" butonu, arama sonuçlarında reklam gösterilmesinin önüne geçtiğinden dolayı şirkete yılda 110 milyon dolar kaybettiriyor. Bu durumdan rahatsız olan Google, şu an aradığınız kelimeye göre altta öneriler çıkarıyor ve bu butonun görünmesini bir nebze engelliyor. Bütünüyle kaldırınca, eski imajının yıkılacağından çekiniyor.

5. Google Görseller, kullanıma sunulduğu ilk gün çok ciddi bir rekora imza atmıştı:

2001 yılında görsel arama hizmetini kullanıma sunan Google'da daha ilk günden 250 milyon arama gerçekleştirilmişti. Bu da bir projenin ilk günü için çok çok iyi bir değer.

4. Google aramalarında bazı 'ilginç' diller de yer alıyor:

The Muppets'taki İsveçli Şef karakterinin dilinden tutun (Bork, bork, bork adlı dil), Elmer Fudd, Pirate, Klingon, Pig Latin ve Hacker'a kadar normal dillerin haricinde de dil seçenekleri sunan Google, işleri biraz eğlenceli hale getirmek istemiş gibi görünüyor. Google'ın sunduğu tüm dil seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Google, 2010 yılından beri her hafta(!) farklı bir şirket satın alıyor:

Bugüne kadar yüzlerce şirketi bünyesine katan Google, gelecek gördüğü veya kendisine rakip olarak gördüğü şirketleri satın alıyor. Android, YouTube ve Waze bunlardan sadece üçü.

2. Google, 1999'da 1 milyon dolara satılacaktı ancak ilk müşteri anlaşmadan son anda vazgeçti:

Google'ı Excite adlı internet şirketine satma girişimlerinde bulunan Larry Page ve Sergey Brin, bu satışı başarılı bir şekilde sonuçlandıramamıştı. Excite CEO'su, 1 milyon dolara satılacak olan Google'ı almaktan son anda vazgeçmişti. Bugün ise Google'ın ana şirketi Alphabet, 800 milyar dolar değere sahip sahip.

1. Google ofislerinde her 45 metrede bir yiyecek bulmak mümkün:

Google ofisleri, her zaman yemek bolluğu ve kalitesiyle ünlü olmuştur. Şirketin neredeyse tüm ofislerinde 150 feet, yani 45 metrede bir herhangi bir yiyecek bulunması zorunlu. Bu yiyecekler ise çalışanlar için ücretsiz.

Google hakkında ilginç bilgileri derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Google'ın ana şirketi Alphabet ve diğer teknoloji devleri hakkında da benzer içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Takipte kalın :)

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