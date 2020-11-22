Günümüzde akıllı telefonlarda bile çok sayıda işlemci çekirdeği bulunsa da bu teknoloji son 20 yılda popüler hale geldi. Intel ise 1970’lerde çift çekirdekli işlemcilerini tanıtmıştı.

Bugün başlangıç seviyesi telefonlarda bile birden fazla işlemci olduğuna haberlerimizde sık sık yer veriyoruz. Belli bir yaşın üzerindekiler ise 2005 civarında ilk çift çekirdekli işlemcileri gördüğümüzü hatırlayacaktır.

Aslında bu teknolojiyi Intel çok daha önce geliştirmişti. 1970’li yıllara gittiğimizde karşımıza gizemli bir çift çekirdekli işlemci teknolojisi çıkıyor. Cihaz hakkında çok fazla bilgi olmasa da bir öncü olduğu açık.

Neden çift çekirdek işlemciler daha önce gelmedi?

Intel’in bu işlemcisinin adı 8271 idi. Daha önce bu işlemciyi hiç duymamış olmanız oldukça normal. Zira kendisi yaklaşık olarak 50 yaşında. Yüksek performanslı disket kontrol işlemcisi, görece olarak az sayıda makine için özel olarak geliştirilmişti.

Aslında o dönemde bilgisayar teknolojisi daha çok yeniydi ve yeniliğe oldukça açıktı. Bu nedenle de üreticiler için birden fazla çekirdeği bir arada kullanarak karmaşıklığı arttırmak yerine işlemci hızlarını arttırmak daha önemliydi.

İşlemcinin teknik özelliklerine dair çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Detaylı yapılan incelemelerde ise genel bir uygulama işlemcisi bulunmadığı ancak çift çekirdekli mikro kontrolcüyü, işlem gücü paylaşımı için bir programla maskeledikleri ortaya çıkardı.

İri kıyım transistör canavarı

Bu işlemcinin üzerinde 22 bin transistör yer alıyordu. Görece iri kıyım olan çipin transistör sayısı günümüze kıyasla oldukça düşüktü. Bugün bu sayı 29 milyon civarında, yani geçen 50 yıllık sürede transistör sayısı yaklaşık 1350 katına çıkmış durumda. Intel bu dönemde 8273 adlı bir başka benzer veri link kontrol işlemcisi de tasarlamıştı.

Her ne kadar kullanıcılara çift çekirdek teknolojisi sonradan gelmiş olsa da aslında başka bütünleşik sistemler geçmişte de kullanılıyordu. Bu sistemlerin çoğu bir işlemci ile başka bir donanımın bir araya gelmesi şeklindeydi. Yine de 70’li yıllarda böyle bir teknoloji görmek oldukça ilgi çekici.