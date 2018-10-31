Zambiya'da Bir Madenci 5,655 Karatlık Zümrüt Buldu

Zambiya'da çalışan tecrübeli madenci Richard Kapeta ile Jeolog Debapriya Rakshit'in bulduğu 5655 karatlık zümrüt, yaklaşık 14 milyon TL değerinde.

Londra merkezli değerli taş firmalarından olan Gemsfield'in Zambiya'da bulunan Kagem madeninden çıkartılan bu devasa zümrüt, yaklaşık olarak 1.1 kilo ağırlığında.

2 Ekim tarihinde keşfedilen taşa, firmanın bölgede yürüttüğü koruma projesinden esinlenilerek Aslan ismi verildi. Taş, Gemsfield'in isimlendirdiği ikinci taş oldu. Firma yetkililerinin netliğine ve altın-yeşil rengine vurgu yaparak tanıttıkları taş gerçekten de göz alıcı.

Gemfields'in değerli taş uzmanı Elena Basaglia'ya göre yüksek kaliteli Zambiya değerli taşlarına özellikle de Avrupalı üreticilerden gelen talep, her geçen gün artıyor. Bunun sebebi ise taşlarının canlı renkleri ve eşsiz saydamlıkları.

Aslan zümrütü ya da asıl adıyla İnkalamu'dan kaç adet taş kesilebileceğini kestirmek kolay değil. Gemsfield'in açık arttırma ortaklığı yaptığı firmalar ise bu taşın olağanüstü olduğunda hemfikir.

Taş önümüzdeki ay Singapur'da özel bir açık arttırmaya çıkacak. Uzak Doğu'ya yola çıkmadan önce Zambiya devlet yetkilileri tarafından mühürlenecek olan taş, Singapur'da müşterilerin gözü önünde tekrar açılacak.

Bir karatlık zümrütün fiyatı yaklaşık 400 sterlin, taşın tamamı kesildiğinde iki milyon sterlinden fazla kazandıracak. Yine de bu tarz büyük parçalar, genelde bütün halinde saklanmak üzere satın alınıyorlar.