Günlük hayatta yaptığımız aktivitelerin arasında zararsız olduğunu düşündüğümüz onlarca masum şey bulunuyor ancak göründükleri kadar masum değiller. Haberimizde günlük hayatta yaptığımız ve zararlı olduğunu düşünmediğimiz 10 alışkanlığı sizler için listeledik.

Hepimiz geç yatmanın ve çok yemek yemenin zararlı olduğunu bilir. Ancak öyle şeyler var ki zararsız olduğunu düşünsek de sağlığımıza karşı ciddi tehdit oluştururlar.

Günlük hayatta zararsız olduğunu düşündüğümüz ya da aslında ne kadar zararlı olduğunu bilmediğimiz alışkanlıkları siler için listeledik. Bazılarının zararlarını duyduğunuzda cidden şaşıracaksınız.

Hapşırığınızı Tutmak

Zarar gören bölümler: Solunum sistemi, kan damarları, beyin ve en kötü senaryoda özofagus (yemek borusu)

Hapşırığın birincil işlevi bakterileri, virüsleri ve toz parçacıklarını vücudun dışına atmaktır. Hapşırığınızı tuttuğunuzda bu zararlı maddelerin vücudunuzdan dışarı çıkmasına izin vermezsiniz. Ayrıca yüksek hızda çıkış yaptığı için geçtiği yollarda da ciddi bir tahrişe sebep olabilir. Bir silahı ateşleyip namluyu tıkadığınızı düşünün. Aynı şey burun için de geçerli. Muazzam hızlarda çıkmaya çalışan hapşırık kan basıncınızı artırabilir, hatta özofagusunuza bile zarar verebilir.

Kürdan Kullanmak

Zarar gören bölümler: Diş etleri

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dişçiler kürdanları sevmiyor. Zararsız olsalar da diş etlerini tehlikeye atıyorlar. Ayrıca dişlerinizin arasını kürdanla temizlemek neredeyse imkansız bir durum. Dişlerinizin arasına ulaşamayacağınız için yemek kalıntılarının bir çoğu dişlerinizin arasında kalacaktır. Bunun yerine diş ipi kullanarak bu işlemi çok daha kolay ve etkili hale getirebilirsiniz.

Yüzünüzü Yastığa Yaslayarak Uyumak

Zarar gören bölümler: Nefes alış verişiniz, kan dolaşımı, omurilik ve cildiniz

Rahat olsa da suratınızı fotoğrafta gördüğünüz şekilde yastığa yaslayarak uyumak fazlasıyla zararlı olabilir. Bu pozisyonda nefes almak zordur ve boyun doğal olmayan bir şekilde saatlerce bekler. Ayrıca kan akışınız kötüleşir ve boynunuzdaki omurgaları riske atmış olursunuz. Bunların yanı sıra doktorlar bu şekilde uyumaya alışırsanız bu alışkanlıktan kolay kolay kurtulamayacağınızı söylüyor.

Dişinizle Çekirdek Ayıklamak

Zarar gören bölgeler: Dişler ve safra kesesi

Hepimiz çekirdek yemeyi severiz. Ancak birçoğumuz çekirdeği dişlerimizle ayıklarız. Dişçiler bu şekilde çekirdek yiyenleri hemen ayırt edebilirler. Safra kesesinde sorun olan insanlar direkt olarak çekirdek tüketmemeliler.

Sert Cisimleri Isırmak

Zarar gören bölgeler: Dişler, diş etleri ve ağız

Stresli olduğumuz zamanlarda genellikle bir anda ağzımızdaki kalemi öğütmeye çalıştığımızı fark edebiliriz. Bu ağzımızdaki yapıya zarar verdiği gibi cisimlerin üzerindeki zararlı maddeler sebebiyle zehirlenmeye de sebebiyet verebilir.

Tuvalete Gitmeyi Ertelemek

Zarar gören bölgeler: Böbrekler, boşaltım sistemi ve bağırsaklar

2018 yılının Haziran ayında Büyük Britanya’da 8 saat boyunca aralıksız oyun oynayan genç bir oyuncu hastaneye kaldırıldı. Bağırsakları ve mesanesi o kadar şişmişti ki doktorlar kanser tümörü olduğunu düşündüler. Tüm doktorlar onaylıyor: Tuvalete gitmeniz gerekiyorsa tuvalete gitmelisiniz. Aksi takdirde idrar yolu enfeksiyonlarına ve kabızlığa sebep olabilir.

Saçınızı Sıcak Suyla Yıkamak

Zarar gören bölgeler: Beyin damarları ve kafa derisi

Eğer çok sıcak suyla duş almak istiyorsanız bu alışkanlığınızdan vazgeçmenin tam sırası. Öncelikle çok ciddi baş ağrılarına ve baş dönmelerine sebep olabilir. Ayrıca sıcak su, saçınızı cidden kirletebilecek yağ bezlerini uyarır.

Yüzünüze Dokunmak ve Gözünüzü Ovuşturmak

Zarar gören bölgeler: Cilt ve gözler

Eğer ellerinizle yüzünüze sıkça dokunuyorsanız sivilce ve uçuk gibi birçok enfeksiyondan birini seçebilirsiniz. Eğer gözlerinizi ovuşturuyorsanız, gözünüzün etrafında iltihaplanmaya, gözünüzde yaşarmaya ve yanmalara sebep olabilecek konjunktivitis oluşabilir.

Yaraları Yalayıp Üflemek

Zarar gören bölgeler: İyileşme sürecinin ta kendisi

Parmağınızı kestiğinizde ilk yaptığınız hareket ne oluyor. Üflemek? Yalamak? Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları, insan ağzında bulunan 600’den fazla mikroorganizmanın varlığını kanıtlamış durumda. Yani siz yaranın ihtiyacı olan steril ortamı daha da bozuyorsunuz.

Fısıldamak

Zarar gören bölgeler: Ses telleri ve gırtlak

Araştırmalara göre insanlar fısıldadıklarında ses tellerini zorlarlar. Bu da gırtlakta oluşabilecek mikro yaralanmalara sebep olabilir. Yani fazla fısıldamamak sizin yararınıza olacaktır.