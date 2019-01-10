Zayıf iPhone Satışları Foxconn’un Karını da Aşağı Çekti

Apple'ın düşük satışlarından etkilenen Foxconn, resmi raporlarında Aralık ayı için ciddi bir düşüş yaşadığını belirtti.

Bu haftaki raporlarda Foxconn’un iPhone satışlarından ciddi oranda etkilenmediği söylenmiş olsa da firmanın kendisi bugün Aralık ayı kârında ciddi bir düşüş yaşadığını belirtti.

On sıralı aylık büyümenin ardından Foxconn bugün 2018 Aralık ayındaki kârının %8,3 düşüş gösterdiğini belirtti. Firmanın verilerine göre bu düşüş genellikle tüketici kategorisindeki ürünlerde yaşanmış.

Kasım ayı boyunca Kaliforniyalı teknoloji devi, düşük talep sebebiyle iPhone üretimini azalttığını belirtmişti. Ayrıca Foxconn’un iPhone’larda en büyük payı ürettiğini de göz önünde bulundurursak Aralık ayındaki gelirlerin düşük gelmesi kaçınılmaz bir durumdu.

İleriye baktığımız zaman Foxconn’un başka darbeler de alması muhtemel. Örneğin iPhone üretimlerindeki başka bir azalma geçtiğimiz hafta duyuruldu. Ve daha da kötüsü Apple, Almanya ve Çin’deki satış yasaklarını atlatmak için Pegatron üretimlerini de artırabilir.