Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL yardım yapılacağını ifade etti.

Çin’de ortaya çıkan, 186 ülkeye yayılan ve 11 bin 419 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs, geçtiğimiz hafta Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamıştı. Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye’de şu an için 670 Koronavirüs vakası bulunuyor ve virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 olmuş durumda.

Tabii Koronavirüs, etkisini sadece insan sağlığı üzerinde değil ekonomi üzerinde de gösteriyor. Birçok işletmenin geçici olarak kapatılmasına sebep olan virüs salgını ekonominin de bir miktar yavaşlamasına sebep oldu. Devlet yetkilileri ise bu yavaşlamanın etkilerini azaltmak için bazı önlemler aldı.

İhtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklanan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayrılan ek 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, destek paketiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, bahsi geçen destekten yararlanmak için herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek olmadığını ifade etti. Ödemelerin başlama tarihiyle ilgili de bilgi veren Bakan Selçuk, mart ayının sonunu işaret etti.