Zeiss Kameralı Nokia 7.1 Tanıtıldı: İşte Tüm Detaylar

Nokia'nın bir süredir hakkında gelen sızıntı haberler sayesinde aşina olduğumuz yeni telefonu 7.1 tanıtıldı.

Nokia'nın üst şirketi HMD Global, markanın adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve son dönemde dikkat çeken akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi. Bir süredir hakkında gelen bilgilerden sonra Nokia 7.1 resmi olarak tanıtıldı. Özellikle orta segment telefon arayan kullanıcılara hitap edecek olan telefonun özellikleri ise pek çok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor.

Telefonun teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 5.84 inç Full HD+

5.84 inç Full HD+ İşlemci: Snapdragon 636

Snapdragon 636 Arka Kamera: 12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4

12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4 Ön Kamera: 8MP, f/2.0

8MP, f/2.0 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Batarya: 3060 mAh

Telefonun tasarımında ise ilk göze çarpan detay artık iyiden iyiye alıştığımız çentikli ekran. Aynı zamanda telefonun arkası cam olacak ve üç farklı renk seçeneği bulunacak; mavi, gri ve siyah. Telefonun arkasında bulunan çift kameranın hemen altında ise parmak okuyucu bulunacak.

Telefon, Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesinde de mevcut ve 5 Ekim'de ön siparişe sunulacak. Satışlar ise 17 Ekim'de başlayacak. Telefonun 64 GB depolamaya sahip modelinin fiyatı ise ABD'de 349 dolar olarak belirlendi.