Zeki İnsanlar Neden Daha Üzgündür?

Zeki insanların genelde karamsar olmaları ya da tatmin duygularının zayıf olmasının sebebini hiç düşündünüz mü?

Oscar ödüllü bir filmde klasik bir sahne vardır. Woodie Allen sokakta mutlu bir çift görür ve onlara neden mutlu olduklarını sorar. Cevap çok klasiktir:

Bu sahnenin bu kadar etkili olmasının sebebi şakaların içerisinde bir gerçekliği barındırmasıdır. Bir çok araştırmaya göre zekâ ya da zeki olma durumu ve mutluluk her zaman uyuşmaz. The Atlantic’teki bir makaleye göre:

“Çok iyi bir eğitim almış olmak ya da hayatta birçok şeyi başarmış olmak, bir insanın mutlu olacağı anlamına gelmiyor. Aslında bu durum, o kişinin hayat hakkında daha memnuniyetsiz olabileceği anlamına bile gelebilir.”

Yeni yayımlanan bir kitap olan If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy? (Bu Kadar Zekiyseniz Neden Mutlu Değilsiniz?) kitabında Texas Üniversitesi profesörü Raj Raghunathan, zeki insanların kendilerini ulaşılması çok zor standartlarla karşılaştırdıkları için kendilerini mutsuzlaştırdıklarını açıklıyor.

Raughunathan The Atlantic’teki makalesinde:

“Eğer büyük bir zam alırsanız bu sizi bir, iki ya da belki de altı ay için mutlu edecektir. Ancak bir süre sonra bu duruma alışacaksınız ve daha büyük bir zam isteyeceksiniz. Ve mutluluğunuzun devamı için bu böyle gidecek. Çoğu insanda da görüldüğü gibi bu çok da sürdürülebilir bir mutluluk kaynağı değildir.”

Zeki insanlar amaç odaklı olmaya meyillidirler, ki bu da onların mutluluğunu, amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine bağlar. Hedeflerine ulaşamadıklarında da bunalıma girme eğilimi gösterirler.

Bu problem, depresyona meyilli girişimci insanlarda daha şiddetlidir. Depresyondayken büyük bir başarı bile onları mutlu etmeyecektir. Bunun aksine küçük bir kayıp da çok daha büyük bir hal alacaktır.

Başka bir deyişle zeki insanlar fazla amaç odaklı oldukları için kendilerini mutsuzlaştırırlar. Bunun tam tersi bir örnek olarak da hayatta fazla bir amaca sahip olmayan insanlar çok çabuk tatmin olup kendilerini daha mutlu hissederler.

Mutluluk konusu herkes için tartışmalı bir konu olsa da Marcus Aurelius’un “Mutlu bir yaşam için pek az şey gerekli; gereken her şey içimizde ve düşünce biçimimizde,” sözüyle konuya bir özet getirmemiz mümkün. Hayatta fazla şeyi başarmayı istemek fazlasıyla güzel bir şey olsa da, fazla yük insanları mutsuzluğa itebilir. Ancak bu mutsuz olma ihtimalini göz önünde bulundurur ve gerçekten çok başarılı olmak isterseniz; alanındaki en başarlı insanlardan biri olan Stephen King’in şu sözünü unutmamanızı öneririz:

“O senin yükün. Ama insan yükünden büyük olmak zorunda.”