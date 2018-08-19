Zihin Kontrolü Tekniklerini Açığa Çıkaran 8 Korkunç İddia

Bir bilim-kurgu senaryosu olarak gördüğümüz zihin kontrolü kavramının hayatın korkunç bir gerçeği olduğunu iddia eden 8 dosyayı inceledik.

Filmlerde, bilim-kurgu senaryolarında, hatta oyunlarda görmeye alıştığımız ve gerçek olmayan bir süper güç olarak gördüğümüz “Zihin Kontrolü” olgusu, aslında biz fark etmesek de hayatımızın her alanında bizleri kontrol ediyor. Televizyonlarda ve internette gördüğümüz reklamlar, filmlerin içine yerleştirilmiş 25. kare gibi birçok teknik, insan zihninin kontrol kapılarını bir şekilde aralıyor.

Elbette yukarıda bahsettiğimiz teknikler tam olarak alıştığımız zihin kontrolü tanımına tam olarak uymuyor. Ancak dünya genelinde yayılan 8 ürpertici iddia, aradığımız zihin kontrolü tanımını tam anlamıyla karşılıyor. Karşınızda sizler için derlediğimiz her biri birbirinden ürkütücü 8 zihin kontrolü projesi.

MuckRock Dosyası

Nisan 2018 tarihinde MuckRock adlı haber sitesine gizli bir kaynaktan gönderilen sızıntı belgeler, korkunç bir iddia okuyanları bir hayli etkiledi. Söz konusu dosyada öncelikle Psiko-Elektronik ve Psikotronik silahların nasıl ve ne şekilde hangi bölgelere transfer edileceği bilgisi bulunuyordu. Silahların detaylarına inildiğinde ise belgeler, adeta kan dondurucuydu.

İddiaya göre silahlar aktif edildiği bölgede “kitle akıl kontrolü” uygulayabilen düşük seviyeli sinyaller gönderiyor. Bahsi geçen sinyaller; uygulandığı kişiyi delirterek, kabuslarla başlayan etkilerini zamanla arttırarak depresyona, sonrasında ise intihar düşüncesine kadar sürükleyebiliyor. Daha da korkutucu olanı, bu teknoloji; kalp krizi, kas krampı gibi doğrudan fiziksel etkilerle kurbanları ne olduğunu anlamadan ortadan kaldırabiliyor.

Barrie Tower İddiası

Araştırmacı Barrie Tower’ın çılgın iddiasına göre ABD, kendi topraklarında dahi pilot bölgelerde frekans tabanlı silah deneyleri yapmaya devam ediyor. Bu frekans silahları ile zaman zaman hükümetin halkı yönlendirdiğini belirten Tower’ın iddiaları çoğu kişi, şizofrenik bir komplo teorisi olarak bakıyor.

Clair Akwei Davası

St. Clair Akwei, 1992 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) açtığı davada söz konusu güvenlik ajansının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1940’lardan bu yana zihin kontrolüne yönelik deneyler ve çalışmalar yaptığını iddia etti. Akwei’nin iddiasına göre ajans ortadan kaldırmak istediği hedefleri bu teknoloji yardımı ile ellerini kirletmeden öldürüyor. Aynı zamanda NSA ellerinde bulunan süper bilgisayarlar ile elektrikli her nesneyi bir bilgi kaynağına çevirmeyi başarıyor, sivil insanların özel hayatını ihlal ediyor. Ayrıca Akwei, NSA’in 50.000 aşkın ajan ile sivil halkın arasında bilgi depolandığını da iddia ediyor.

Jose Delgoda’nun Şok Cihazı

1950’li yıllarda ilaçların ve psikolojik desteğin yeterli olmadığı durumları ortadan kaldırmak ve akıl hastalığını tedavi etmek için bir teknoloji geliştiren Jose Delgoda, insanlar üstünde yaptığı deneylerde kişilerin kafatasına elektrik vererek zihin kontrolünün kapılarını açmayı başarmıştı. Delgoda, beynin farklı merkezlerine verdiği minik elektrik şoklarıyla kişinin cinsellik, korku, mutluluk, öfke gibi fizyolojik ve psikolojik aksiyonlarını kontrol edebiliyordu.

Zaman içerisinde bu teknolojiyi uzaktan kontrol edilebilir hale getiren Delgoda, kızgın bir boğayı tek bir elektrik şoku ile sakinleştirdiği gösterisiyle icadının gücünü tüm dünyaya kanıtlamayı başardı.

Alışveriş Merkezi Teorisi

Günümüzde alışveriş merkezlerinin müziği kullanarak kişiyi hızlı alışveriş yapmaya yönlendirdiği bilinen bir gerçek. Ancak iddialara göre bu zihin yönlendirme teknolojisi aynı zamanda müşterilerin hırsızlık yapmasını engelleyecek tekniklerle de uygulanabiliyor. Yumuşak zihin kontrolü adı verilen bu teknik her ne kadar zararsız gibi gözükse de müzik ve frekanslar yolu ile müşteri kitlesinin kontrol edilebiliyor olması son derece korkutucu.

MKUltra

1970’li yıllarda New York Times’ın ortaya attığı bir iddiaya göre CIA 1950’yılında bir grup insan üstünde uyuşturucu maddeler kullanarak zihin kontrolü deneyleri yapıyordu. Bugünlerde ortaya çıkan belgeler, iddiaların doğru olduğunu kanıtlar nitelikte dellileri gün yüzüne çıkardı. Söz konusu iddialar ile ilgili ayrıntılı yazımıza ilgili haberden ulaşabilirsiniz.

Roseanne Barr - HollyWood İddiası

Usta gazeteciye göre Hollywood, günümüzde birçok zihin yönlendirme projesinide sinemaseverleri bir denek gibi kullanıyor. İzleyicilere ırkçılık, cinsiyetçilik, sınıfçılık gibi kavramların sürekli olarak aşılandığını belirten Barr, HollyWood’un daha çok para kazanmak ve halkın zihnini yıkmak için uyguladığı teknik için “HollyWood MKUltra” yakıştırmasını yaptı.

CIA - HollyWood İlişkisi

CIA’in “danışmanlık” adı altında HollyWood filmlerine müdahale ettiği neredeyse kanıtlanmış bir gerçek. Ancak birçok insan, CIA’in HollyWood'u bir zihin yıkama ve yönlendirme aracı olarak kullandığını düşünüyor. Soğuk Savaş esnasında Mockingbird Operasyonu adı altında geliştirilen gizli projenin hala devam ettirildiği tahmin ediliyor. Özellikle CIA’in bazı kritik filmlerde finansal kaynak olduğu iddiası, bu tezi bir hayli destekliyor.