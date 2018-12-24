Zimbabwe'yi Google'a Eklemek İçin 5000 Dolar Harcayan Adam

Zimbabwe'de yaşayan Tawanda Kanhema, Zimbabwe'yi sokak sokak arşınlayarak büyük bir çaba sarf etti.

Zimbabwe'de yaşayan genç adam, adeta insanın bir hedefe kilitlendiğinde neler yapabileceğini kanıtlar nitelikte bir işe imza attı. 360 derecelik kameraları yüklenerek yollara düşen Kanhema, bir adet motorbot kiralayarak Zambezi nehrinin dahi haritasını çıkarmayı başardı.

Tawanda Kanhema, bundan seneler önce eğitim hayatını sürdürmek için Kaliforniya Üniversitesi'ne giden ve ülkesinden uzak kalan bir Zimbabwe vatandaşı. Aradan geçen yılların sonunda kendisini ülkesine vefa borcu duyar halde bulan Kanhema, projesini hayata geçirmeye karar vermiş.

Insta 360 Pro 2 ve GoPro Fusion ile yollara düşen, Zimbabwe'yi karış karış dolaşarak enteresan bir hedefe koyulan Kanhema, bugüne dek geçen sürede tam 5.000 doları aşan masraflar yapmış durumda. Hem karada hem suda toplam 60 kilometrelik bir yol tepen Kanhema, sürekli batarya değiştirmenin kendisini yormadığını ancak gideceği iki yer arasında çok uzun mesafe olduğu için tek seferde işi sorunsuz halletmenin stresini yaşadığını belirtiyor.

Şu ana dek 10 gün boyunca durmaksızın çekim yaptığını ve gelecek hedefinin Zanzibar'da Stone Town bölgesini de Sokak Görünümü'ne eklemek olduğunu açıkladı. Kanhema'nın haritaya eklemeyi başardığı bölgeleri hemen aşağıdaki mavi renkli yollardan görebilirsiniz: