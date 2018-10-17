Indiana Üniversitesi'nden araştırmacılar, dış ortamdan bakteri avlayan bir bakteriyi görüntülemeyi başardı.

Bakteriler, oldukça hızlı evrim geçirme becerisine sahip türler. Bu canlılarda evrim süreci, genetik özelliklerin çocuklara aktarıldığı dikey evrimden farklı olarak kendi DNA yapılarını değiştirebilmelerini sağlayan yatay evrimle hızlanıyor.

Avlanmak için zıpkın benzeri küçük bir çıkıntıyı savuran bakteriler, ortamda bulunan DNA parçalarını toplayarak evrimlerine hız kazandırıyorlar. Bu iş için kullandıkları yapı, saç telinin 40 binde biri kalınlığında bir uzantı.

Kolera bakterisi olan Vibria Cholera, ortamda bulunan DNA parçalarını avlarken görüntülenmiş. Bunu görüntülemeyi sağlayan şey ise bakteriyi ve DNA parçalarını farklı renkte boyamayı sağlayan teknolojiler.

Araştırmacıların yaptıkları araştırmada, pilus adı verilen yapı tarafından yönlendirilen uzantının DNA'yı yakalamak için uzantıyı yönlendirdiği söylendi. Bu yöntem, bakterilerin ilaçlara direnç kazanmak ve ortama uyum sağlamak konusunda gelişmelerinin temel yolu. Bu yöntemin nasıl çalıştığını anlamak, bakteri tehditine karşı koymak için oldukça önemli.