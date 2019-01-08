Kredi Kartı Borcu Olanlara, Ziraat Bankası Kredi Verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için yeni dönemdeki yapılandırma planından söz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında kredi kartı borçları ve yapılandırma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla kredi verileceğini belirten Erdoğan, borçların tek bir çatıda toplanacağını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek."

Bildiğiniz üzere gecikmiş borçları veya icralık dosyası bulunan vatandaşların kredi notları ciddi oranda düşürülüyor. Bu sebeple vatandaşların farklı bankalardan kredi çekebilmesi de mümkün olmuyordu. Bu anlamda nasıl bir formül geliştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.