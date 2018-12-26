Ziraat Bankası'nın Övgüler Alan 155. Yıl Reklam Filmi

Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, kuruluşunun 155. yılına özel olarak son derece duygusal bir reklam filmi hazırladı.

Yeşilçam, sıcak aile yapısı, bir türlü kötülük yapamayan kötüleri, halkı direkt olarak beyaz perdeye yansıtan mizah ve ‘iyilik’ yapısı ile Türk sinemasına yön vermiş, halk kültürünü dahi etkilemeyi başarmıştır. Bu nedenledir ki günümüzde dahi 30-40 yıllık bir Yeşilçam filmi, 2018 yılında vizyona girmiş ve milyonlarca TL bütçeyle çekilmiş filmlerden daha fazla izlenebiliyor.

Yeşilçam’ın halk üzerindeki pozitif etkisinin farkında olan Ziraat Bankası, kuruluşunun 155. yılı için hazırladığı reklam filmi için Yeşilçam dokusunu ve karakterlerini kullanmayı uygun buldu. 155 yıldır hizmet vermekte olan Ziraat Bankası, hazırladığı reklam filminde müşterilerinin kötü günlerini Yeşilçam’ın kötü karakterleri ile; müşterilerine verdiği desteği ise yine Yeşilçam’ın ‘babacan’ karakterleriyle temsil ediyor.

Reklam filminde kötü günleri temsilen Yeşilçam’ın ikonik ‘kötü karakter’ oyuncuların Erol Taş, Dinçer Çekmez, Cevdet Balıkçı yer alırken, iyi günleri müjdeleyen ‘babacan’ karakter olarak Hulusi Kentmen, Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Münir Özkul yer alıyor. Karakterler, orijinal filmlerden 3 boyutlu olarak kesilip, reklam filmine yerleştirilmiş durumda.

Reklam filmi için sosyal medyada pek çok olumlu ve olumsuz yorum beraberinde geldi. Çoğu kişi Ziraat Bankası’nı sade ve duyguları okşayan bir reklam filmi hazırladığı için tebrik ederken, bazıları da Yeşilçam karakterlerini kullanarak duygu sömürüsü yapmakla suçladı. Her ne olursa olsun reklam filminin standardın çok üzerinde kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz.