Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için yeni dönemdeki yapılandırma planından söz etmesi sonrasında, Ziraat Bankası ilgili mevduatı hazırlamış ve yürürlüğe koymuştu.
İşte krediyle ilgili bilmeniz gerekenler:
- Kredi kartı borçları sistem üzerinden görüntülenebilecek ve direkt olarak kapatılabilecek.
- Kredilerin elden verilmemesi için gerekli uyarılar yapılacak. Bu kredinin bir 'tüketici kredisi' alternatifi olmaması sağlanacak.
- Diğer banka müşterileri de Ziraat Bankası - Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilecek.
- Kredi kartı borcunu yapılandırabilmek için kartın asgari borcunun ödenmiş olması veya gecikmiş olsa da takibe düşmemiş olması gerekiyor.
- Kredi 24 aya kadar %1.10 faizle verilecek ve 24 aydan sonrası için %1.20 olarak uygulanacak.
- Birleştiren İhtiyaç Kredisi'ni kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018. Bu tarihten sonra gecikmeye düşen borçlar kapsama alınmayacak.
- Kredi borcunu kapatmak isteyenlerin belli bir gelir düzeyinde olması gerekiyor.
- Herhangi bir borç sınırı yok. 100 bin liralık borç da 100 liralık borç da takside bağlanabilecek. Kredi verilip verilmeyeceği ise gelir düzeyine göre belirlenecek.