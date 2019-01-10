Ziraat Bankası'nın Vereceği Kredi İçin Gereken Şartlar Belli Oldu

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Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla kredi verecek olan Ziraat Bankası'nın kredi şartları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için yeni dönemdeki yapılandırma planından söz etmesi sonrasında, Ziraat Bankası ilgili mevduatı hazırlamış ve yürürlüğe koymuştu.

İşte krediyle ilgili bilmeniz gerekenler:

  • Kredi kartı borçları sistem üzerinden görüntülenebilecek ve direkt olarak kapatılabilecek.
  • Kredilerin elden verilmemesi için gerekli uyarılar yapılacak. Bu kredinin bir 'tüketici kredisi' alternatifi olmaması sağlanacak.
  • Diğer banka müşterileri de Ziraat Bankası - Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilecek.
  • Kredi kartı borcunu yapılandırabilmek için kartın asgari borcunun ödenmiş olması veya gecikmiş olsa da takibe düşmemiş olması gerekiyor.

  • Kredi 24 aya kadar %1.10 faizle verilecek ve 24 aydan sonrası için %1.20 olarak uygulanacak.
  • Birleştiren İhtiyaç Kredisi'ni kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018. Bu tarihten sonra gecikmeye düşen borçlar kapsama alınmayacak.
  • Kredi borcunu kapatmak isteyenlerin belli bir gelir düzeyinde olması gerekiyor.
  • Herhangi bir borç sınırı yok. 100 bin liralık borç da 100 liralık borç da takside bağlanabilecek. Kredi verilip verilmeyeceği ise gelir düzeyine göre belirlenecek.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/10-bin-tl-borcta-10-bin-tl-avantaj-41078373
Etiketler: kredi kartı
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