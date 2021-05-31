Ziya Selçuk, Okulların Açılacağı Tarihleri Açıkladı

Okulların açılacağı tarihler, 1 Haziran’da başlayacak kademeli normalleşmenin ilanının ardından açıklandı. Duyuruyu Twitter hesabından yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; İlkokul, ortaokul ve liselerin yanında okul öncesi kurumların da açık olacağı günleri bildirdi.

Kimi zamandır uzun zamandır beklenen, kimininse kaçındığı yüz yüze eğitimin devamı kararı, bugün Twitter üzerinden duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, paylaştığı “kavuşuyoruz” girişli gönderiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıflara geri döneceği tarihi duyurdu.

Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamıştı. MEB’e bağlı okulların ne zaman açılacağına dair açıklama ise gecikmedi. Ziya Selçuk; ilkokulların yarın, ortaokul ve liselerin de 7 Haziran tarihinde açılacağını duyurdu.

Ziya Selçuk’un “Kavuşuyoruz” açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokulların 1 Haziran’da, ortaokul ve liselerin de 7 Haziran’da açılacağını duyurdu. Twitter üzerinden duyurulan yeni düzenlemelere göre bu okullar, haftanın 2 günü açık olacak. Ancak köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, haftanın 5 günü eğitime yüz yüze devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumları ise önceden de olduğu gibi tam zamanlı olarak eğitime devam edecek.

Yüz yüze eğitime katılım, isteğe bağlı gerçekleşecek. Okullarda gerekli her türlü hijyen şartı sağlanacak. 2020-2021 eğitim yılı, 2 Temmuz Cuma günü son bulacak.