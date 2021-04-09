Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda okulların pandemi sürecinde nasıl devam edeceğine yönelik soruları cevapladı. Okulların tekrar kapanması kararının değerlendirmede olduğunu belirten Bakan Selçuk, pandeminin devamında alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim, 1 yılı aşkın süredir aralıklı olarak devam ediyor. Şu anda ortaokul ve lise öğrencilerinin çoğu, eğitimlerine yüz yüze devam ediyor. Kimi durumdan memnun, kimi ise şikayetçi olan öğrenciler; yetkililerden okulların tekrar kapanma ihtimaline dair açıklama bekliyor.

Merak dolu sürecin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk kanalında katıldığı programda bu konuda birçok soruya yanıt verdi. Nagehan Alçı ve Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Ziya Selçuk, okulların tekrar kapanacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Selçuk’un ifadelerine göre uzaktan eğitime geçiş kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki hafta hayata geçirilecek.

Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla değerlendiriliyor

Kübra Par moderatörlüğündeki programda konuşan Ziya Selçuk, şu açıklamalarla öğrenci ve velilerin merakını dindirmeye çalıştı:

"2 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek."

Öğretim görevlilerinin aşılanma süreci nasıl işliyor?

Bakan Selçuk, programda kendisine yöneltilen “Öğretmenlerin %10’u mu aşılandı?” sorusuna "Evet. 1 milyon 259 bin öğretmenin, öncelikle köy okullarından başlamak üzere sıraladığımız, tanımladığımız öğretmenler var." cevabını verdi ve bunun nedenini şu şekilde ekledi:

"Köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre. Biraz önce Sağlık Bakanımızla görüşme imkanım oldu. Peyderpey aşılama yapılıyor. Sadece aşının gelmesinde gecikmeler olduğu için bu gecikmeler öğretmenlerin aşılanması da söz konusu olabiliyor. 125 bin öğretmenimizin tekrar aşılanacağını ilk defa buradan söylemiş olayım.

Dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın ondan sonra okullar açılsın uygulaması yok. Öğretmenlerimiz çok kıymetli. Öncelikli olarak aşılanmalarını istemem çok doğal. Benim görevimin doğası bunu gerektirir. Sayın Bakanımız öğretmenlerle ilgili her zaman olumlu bakış açısına sahip olarak tabii ki aşılamayız bakış açısına sahip."

Okullarda düzenli COVID-19 testi yapılacak mı?

Programın ilerleyen vakitlerinde düzenli test yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru alan Milli Eğitim Bakanı, bu konunun alanının dışında olduğunu ve yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi. Asıl değerlendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını aktaran Ziya Selçuk, sözlerine şunları ekledi: “Şu anda gerekir mi, gerekmez mi? Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Bizim aşı konusuyla ilgili sıkıntımız yok. Testler konusunda Türkiye bu konularda gerçekten önü açık bakış açısına sahip. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığıyla bu konularda rahatlıkla karar verileceğini düşünüyorum."