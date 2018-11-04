Zombi İstilasında Hayatta Kalmanıza Yardım Edecek 7 Otomobil

World War Z senaryosu gibi bir ortamda sizi sağ salim evinize götürecek, cüsseli mi cüsseli 7 otomobili listeledik.

Çizgi romanların, film ve dizilerin konu aldığı zombi salgını gerçek olursa hiç ne yapacağınızı düşündünüz mü? Dünya artık eskisine hiç benzemeyecek. İnsanlar ufacık bir gofret parçası için bile birbirini öldürmeye başlamış olacak ama siz yılmadınız ve hayattasınız. Biz de size yardım edelim dedik. İşte karşınızda böyle bir ortamda size faydası olacak 7 otomobil.

Chevrolet Tahoe Z71

Amerika'nın en büyük SUV'larından olan bu dev, V8 5.3 litre bir motora sahip. 355HP gücündeki bu dev ile uzak diyarlara gidebilir ve bol bol loot yapabilirsiniz. Yeriniz bol, tam 8 koltuğu var!

Mercedes E-Class (W210)

Almanya'nın en çok kullanılan taksilerinden biri olan bu araçların en düşüğü 750.000 km yapmış durumda. Taksi olarak 750 bin kilometre yol yapıyorsa komşunuzdan çalacağınız daha düşük kilometreli bir tanesi, sizi oldukça uzun süre götürebilir.

Toyota Hliux AT38 6X6

Dağ, taş, çamur dinlemez. Nereye isterseniz oraya gider. 6 tekerden çekiş sistemine sahip bu dev bir depo ile sizi 1200 kilometre götürebiliyor. Böylece, etrafta o kadar zombi varken benzinci arama derdiniz de olmamış oluyor.

Ford F150 Raptor

Şu gördüğünüz araç Mustang GT veya BMW M4'den daha güçlü. Evet evet yanlış okumadınız. 3.5 litre Ecoboost motoru 540 beygir ve 510 nm tork üretiyor. Zombileri yarıp geçerken biraz motor sesi dinlemek fena olmaz değil mi?

Subaru Outback

Beladan uzak olayım, ailemi güvenli ve sessiz bir şekilde evine götüreyim diyorsanız size bir adet Subaru Outback verelim.

Lada Niva

İşte karşınızda bir Rus efsanesi Lada Niva! 1977'de çıkışından bu yana neredeyse hiçbir şeyini değiştirmeyen model tahmin edebileceğinizden çok daha dayanıklı.

Land Rover Defender

Spintires oynayanların gözdesi olan Defender 64 yıldır offroad sevenlerin bir numaralı tercihi.