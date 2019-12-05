Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun, Birkaç Saatliğine Ücretsiz

Steam, 18 TL karşılığında satılan Zombie Driver HD isimli oyunu, birkaç saatliğine ücretsiz yaptı. Akşam 21:00'a kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında Zombie Driver HD'yi, herhangi bir ücret ödemeden Steam hesabınıza ekleyebiliyorsunuz.

Valve'ın oyun platformu Steam, zaman zaman indirimler yapıyor zaman zaman da bazı oyunları ücretsiz olarak oyunseverlerin beğenisine sunuyor. Şimdi yeni bir kampanya başlatan Steam, 18 TL karşılığında satın alabileceğiniz bir oyunu bu akşam saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. Eğer Steam kütüphanenize yeni bir oyun eklemek istiyorsanız, bu ücretsiz oyun fırsatını kaçırmamanız gerekiyor.

Steam'in ücretsiz olarak sunduğu oyun; "Zombie Driver HD". 2012 yılında piyasaya sürülmüş olan oyun, binlerce kişi tarafından oylanmış ve pek çok oyunsever, bu oyun hakkındaki görüşünü "Çoğunlukla Olumlu" olarak bildirmiş durumda.

Zombie Driver HD, genel anlamda size görevler verilen ve bu görevleri belirlenen zaman diliminde tamamlamanız gereken bir oyun. Hikaye modunun da olduğu oyunda yaptığınız görevlerden hem para hem de çeşitli araçlar kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bu paraları, yeni görevlerde kullanacağınız aracınızı geliştirmek için kullanabiliyorsunuz. Oyundaki görevler ise genellikle zombileri yok etmekle ilgili.

Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

Oyun Steam üzerinden ücretsiz olarak sunulduğu için mutlaka bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Steam'in internet sitesine ulaşabilir, kendiniz için bir hesap oluşturabilirsiniz.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise burada bulunan bağlantıyı kullanın ve Zombie Driver HD'nin mağaza sayfasına erişin.

Karşınıza çıkan ekranda bulunan "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın ve oyunun Steam kütüphanenize eklenmesini bekleyin. İşleminiz saniyeler içerisinde tamamlanacaktır.

Zombie Driver HD, Steam kütüphanenize eklendikten sonra oyunu indirmek ve oynamak için hazırsınız demekir.

Steam fiyatı 18 TL olan olan Zombie Driver HD'ye ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler, işte bu kadar basit. Ancak Steam'in bu kampanyası, sadece birkaç saatliğine geçerli ve akşam saat 21:00'dan sonra bu kampanya sona erecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanız gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz.