Türkiye'nin Türkiye'ye Uçuşu Olmayan Tek Havalimanı

Havayolu taşımacılığı, şehirlerarası ulaşım için sıklıkla tercih edilen bir yöntem. Ancak Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda bir uçuş gerçekleştirecekseniz, pasaportunuzun yanınızda olduğundan emin olun.

İlk kez 1999 yılında hizmete açılan, ardından 2002 yılında hizmete kapatılan, 2007 yılında ise yeniden hizmete açılan Zonguldak Çaycuma Havalimanı, tam 500 bin yolcu kapasitesine sahip. Ancak bu havalimanını gündeme getiren şey, iç hat seferinin olmayışı ve yalnızca Almanya Düsseldorf’a gidip gelinebilmesi.

Bu da şu anlama geliyor; Zonguldak’tan İstanbul’a havayolu ile gitmek isteyen bir kişi, öncelikle 3 saat 9 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek 2210 kilometre uzaklıktaki Düsseldorf’a gidecek. Ardından 2 saat 54 dakikalık bir uçuşla 2036 katederek İstanbul’a gelecek. Bu şekilde İstanbul-Zonguldak arası hava ulaşımı, kara ulaşımından daha uzun sürmüş oluyor.

Bu anlamsız durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, ‘’Çaycuma'dan iç hat uçuşu yok, sadece Almanya'dan uçuşlar geliyor. Yani Zonguldak'tan İstanbul'a uçmak istiyorsanız önce Almanya'ya gidip sonra İstanbul'a gideceksiniz. Karayoluyla gidin, çok daha hızlı.’’ diyerek bu absürt durumu özetledi.

‘’Havaalanı Zonguldak'a 55, Bartın'a 30, Karabük'e 90 kilometre uzaklıkta. Ayrıca demiryolu güzergahı üzerinde. Türkiye'nin ihracat merkezlerinden biri olması planlanan Filyos'a da 7 kilometre mesafede. Ama maalesef iç hat seferleri yapılmıyor, Almanya'dan uçuşlar geliyor.’’ diyen Yavuzyılmaz, ‘’Tüm devlet erkanı, bürokrasi ve partiler adına talep ediyorum. ILS cihazı eksiği var, pistin uzayıp genişletilmesiyle ilgili bir konu var. Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını uçuşlara açın.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.