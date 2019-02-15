Zonguldak'ta Bir Adama, Akıllı Telefon Yerine Bir Şişe Su

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan talihsiz adam, 99 TL kargo parası ödeyerek aldığı hediye telefon yerine bir şişe su ile karşılaştı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde bir telefon alan Hamit Alkan'a, çekiliş sonucunda son model bir akıllı telefon ve ağır kesici krem kazandığı belirtildi. 99 TL'lik kargo ücretini ödemesi durumunda hediyelerini alacağı belirtilen Alkan, ödeme yaptıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Dilerseniz buradan sonra olanları kendi ağzından dinleyelim: 11 Şubat’ta aradılar ve çekiliş yaptıklarını, son model telefon kazandığımı, bununla birlikte telefonun yanında da 4 kutu ağrı kesici krem gönderiyoruz diyerek, tüm bunlar için kargo bedeli dahil sadece 99 lira ödeme yapacağımı belirttiler. 14 Şubat Perşembe saat 11 gibi kargo geldi ve parayı ödedim.

Paketin içerisinden 1 cam şişede su ve adını bilmediğim bir takım sıvı serum şeklinde ilaçlar çıktı. Bunun üzerine beni arayan numaradan geri dönüş yaptım. Yanlışlık olduğunu söyleyerek, bir kargo daha göndereceklerini ancak 99 lira daha ödemem gerektiğini söylediler. Elbette ben de güvenmedim.

Böyle şeyleri duymuştum ancak ilk defa başıma geldi. Gerekli yasal yollara başvuracağım. Binlerce kişi benzer durumlar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Buradan herkese sesleniyorum. Böyle durumları bilmeme rağmen yine de yanıldım. Vatandaşlar dikkat etsin. Üstüne bir bardak su iç der gibi alay edercesine bir şişe su gönderdiler. Alkan, yaşadığı şokun etkisinden henüz çıkamazken en yakın zamanda savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını belirtti. İLGİLİ HABER Uzayda Başıboş Dolanan Asteroitler, Dünya'ya Ne Kadar Büyük Tehdit Oluşturuyor?

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