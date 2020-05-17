Koronavirüs salgınından kârlı çıkan şirketlerden bir tanesi olan Zoom, hisse değerlerinde dünyanın en büyük 7 havayolu şirketini geride bırakmayı başardı. Şirketin hisse değerleri 50 milyar dolara kadar yükseldi.

Dünya genelinde 4,7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 313 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, milyonlarca insanın günlük yaşantısında değişiklikler yarattı. Salgın ile birlikte birçok kişi evinden çalışmaya başladı. Dünya genelinde yaşanan bu ani değişiklik, birçok firmanın olumsuz etkilenmesine sebep olurken bazı firmaların ise yükselişe geçmesini sağladı.

Video konferans şirketi olan Zoom Communications, salgın sonrası yaşanan değişimden oldukça olumlu etkilenenlerden bir tanesi. Lufthansa Innovation Hub’dan Lennart Dobravsky’nin hazırladığı grafik, Zoom uygulamasının bu kısa süre içerisinde ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Yaşanan Zoom patlaması

Zoom, geçtiğimiz sene 623 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini söylese de şirketin hisselerinin toplam piyasa değeri 15 Mayıs 2020 tarihinde 48,8 milyar dolara kadar yükseldi. Peki, Zoom’u bu rekabetten sıyıran şey ne? Uygulamanın ana akım iş kültüründe devasa bir yükseliş yaşamasının sebebi ne?

Endüstri analisti, iş dünyasının çoğunlukla Zoom’u kullanmasının sebebinin kullanımı kolay arayüzü, kullanıcı deneyimi ve tek seferde 100 kişiye kadar katılımcıyı desteklemesi olduğunu ifade etti.

Uygulama sadece iş dünyasında değil eğitimciler arasında da bir hayli popüler olmayı başarınca şirketin CEO’su Eric Yuan, K-12 okullarının platformu ücretsiz olarak kullanabilmesi için ekstra adımlar attı. Zoom’un kullanıcı sayısı oldukça devasa bir yükseliş yaşadı. Aralık 2019’da uygulamanın katılımcıları 10 milyonken Nisan 2020’de bu sayı 300 milyona kadar çıktı.

Zoom yükselirken havayolları düşüyor

Bu salgından bazı sektörler kârlı çıkarken bazı sektörler çok büyük darbe aldı. Darbenin belki de en büyüğünü alan sektör ise havayolları oldu. Birçok ülkenin sınırlarını ve hava limanlarını kapatmasıyla birlikte havacılık sektörü oldukça sert bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en değerli havayolu şirketlerinin değerleri, ocak ayının sonundan bu yana %62’lik bir düşüş yaşadı. Ülkeler, virüsün sebep olduğu COVID-19 ile mücadele etmeye devam ederken birçok havayolu şirketi seyahat kapasitesini düşürdü, birçok işçinin işine son verdi ve yöneticilerin ücretinde kısıntıya gitti. Havacılığın ne zaman normale döneceği konusu ise tamamen soru işareti olarak kalmış durumda. Warren Buffet gibi oldukça sabırlı yatırımcılar bile havayolu hisselerinden çekildi.

Aslında aynı soruyu Zoom için sormamız da mümkün. Salgın sırasında oldukça hızlı bir yükseliş yaşayan ve hackerların da hedefi haline gelen Zoom’un bu başarısı ne kadar uzun sürecek?