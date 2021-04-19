Zoom altyapısı üzerine inşa edilen ve 40'tan fazla ülkede yerel telefon hizmeti sunan Zoom Phone, Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Zoom Phone ile şirketler, modern ve kaliteli iletişim araçlarına sahip olurken; operatörler ile ayrı ayrı anlaşma yapma derdinden kurtuluyorlar.

Özellikle COVID-19 pandemisinin uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamalarını zorunlu hale getirmesiyle birlikte popülerliği hızla artan video konferans uygulaması Zoom'un arkasındaki şirket olan Zoom Video Communications, bulut telefon hizmeti Zoom Phone'u da Türkiye'de kullanıma sundu.

Video konferans görüşmelerinde sıklıkla kullanılan Zoom platformu üzerine inşa edilen Zoom Phone, kurumların tek bir platform üzerinden 40'tan fazla ülkede HD ses kalitesi ile güvenli ve kaliteli iletişim kurabilmesini mümkün kılıyor. Zoom Phone ile sesli görüşmenin yanı sıra yazılı iletişim ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.

Zoom Phone, tek fiyat ile 40'tan fazla ülkede kaliteli iletişim sunuyor

Kurumlar için çeşitli hizmet paketleri sunan Zoom Phone, Zoom Phone Global Select planıyla Zoom’un PSTN hizmeti sunduğu 40’tan fazla ülke ve bölgede tek bir fiyat karşılığında yurt içi arama satın alma imkanı tanıyor. Bu sayede özellikle uluslararası şirketler, yerel operatörler ile ayrı ayrı anlaşmalar yapmak yerine tüm iletişimlerini Zoom Phone üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Masaüstü kullanıcıları için Windows ve Mac, mobil kullanıcılar için ise Android ve iOS uygulamalarına sahip olan Zoom Phone, böylece sesli sohbet özelliğine sahip pek çok mesajlaşma uygulamasına göre ekstra avantajlar sunabiliyor. Bu avantajların başında yönetici portalı üzerinden kullanıcıları yönetebilme, çağrı kalitesini ve kullanım verilerini izleyebilme geliyor.

Şirketler, Zoom Phone'u yeni numara almaya gerek kalmadan kullanabiliyorlar

Akıllı çağrı yönlendirme sistemi ile çağrıları hızlı ve verimli şekilde bağlayabilen Zoom Phone; Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google G-Suite ve Slack entegrasyonları sayesinde kullanıcı deneyimini daha da üst seviyeye çıkarıyor ve çalışanların bu hizmetlerden birini kullanırken tek bir dokunuşla telefon görüşmeleri başlatabilmesini mümkün kılıyor.

Kurumların mevcut numaralarını Zoom'a taşıyabilmelerini mümkün kılan Yerel Numara Taşıma (LNP) işlemini destekleyen hizmet, kurumların numaralarını değiştirmeden Zoom Phone'dan faydalanabilmesini sağlıyor. Bununla birlikte isteyen kurumlar Zoom'dan yeni yerel ya da uluslararası numaralar da alabiliyorlar.