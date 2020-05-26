Zoom'un Rakipleri DingTalk ve VooV, Küresel Pazara Açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası "yeni normal" olarak ifade edilen yaşam şekline uyum sağlamaya çalışırken, video konferans yoluyla iletişim kurmanın önemini sürdüreceği öngörülüyor. DingTalk ve VooV da bu anlamda küresel olarak pazara açılmış durumdalar.

Virüs nedeniyle birçok ülkede kısıtlamalar gevşetilse de, hem iş dünyası hem de sosyalleşme aracı olarak video konferans, iletişimde güvenli ve rahat bir yöntem olarak düşünülüyor. Milyonlarca kişinin seçtiği iletişim aracı haline gelen Kaliforniya merkezli Amerikan iletişim teknolojisi şirketi Zoom, Microsoft ve Google gibi çok daha büyük rakip şirketlerin ürünlerini geride bıraktı. Ancak Zoom da artık Çin'deki büyük teknoloji şirketleri ile rekabet edecek.

Pekin, Zoom'un uluslararası versiyonunu Eylül ayında geçici olarak bloke etmiş ve bu alanda pazarı, Alibaba'nın DingTalk'u ve Tencent destekli VooV gibi yerel şirketlere açmıştı.

DingTalk ve VooV Uygulaması

O tarihten bu yana büyük gelişme kaydeden video konferans uygulaması DingTalk, Çin'de 10 milyon işletmenin yanı sıra 120 milyon öğrenci tarafından kullanıldığını açıkladı. DingTalk, çok sayıda insanın evden çalışmaya başlamasıyla, bir video konferansa katılabilecek kişi sayısını 300'ün üzerine çıkardı.

Alibaba, nisan ayında uluslararası uygulama DingTalk Lite'ı Asya pazarında kullanıma açtı. Uygulama Japonca, İngilizce ve Çince kullanılabiliyor. Çin'in bilgisayar oyunları devi Tencent de, ondan iki hafta önce video konferans uygulamasını uluslararası kullanıma açmıştı.

Tencent'in aralık ayında uluslararası piyasaya sürdüğü ve 300'ü aşkın kişi katılabildiği uygulama VooV; Hindistan, Japonya ve Singapur dahil birçok ülkede kullanılıyor. Çin, mayıs ayı başında Zoom'a uyguladığı kısıtlamaları artırdı.

Günlük Zoom Katılımcı Sayısı 300 Milyon

Zoom'un açıkladığı verilere göre, şirketin günlük aktif toplantı katılımcı sayısı 300 milyonu buluyor. Fakat günlük kullanıcı veya kayıtlı kullanıcı sayısına dair bir veri yayımlamıyor.

Transparency Market Reserach adlı analiz şirketine göre, geçen yıl 6 milyar dolar olan video konferans teknolojisinin küresel piyasa değerinin 2030'a kadar 16 milyar doları bulması bekleniyor.