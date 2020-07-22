2020 1. çeyrek verilerini açıklayan Zoom, Türkiye'deki ücretsiz kullanıcı sayısının 139 kat arttığını bildirdi. Şirket, 1. çeyrekte gelirlerini ise yüzde 169 artırmayı başardı.

ABD merkezli video konferans uygulaması Zoom’un geliştiricisi olan Zoom Video Communications, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmaya başladığı dönem olan 2020 1. çeyrek mali raporlarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre Aralık 2019’da günlük 10 milyon katılımcıya ev sahipliği yapan Zoom, Nisan 2020’de bu sayıyı 300 milyona çıkardı. Şirket, gelirlerini 2020 ilk çeyrekte yüzde 169 artırmayı başararak 328,2 milyon dolara çıkarmış durumda.

Zoom, Türkiye'de de popülerliğini artırd

Ülkelere göre kullanıcı sayısını açıklamayan Zoom, buna karşın kullanıcı sayısındaki oransal artışı ülkeler bazında da gösterdi. Buna göre Türkiye’de Zoom’un ücretsiz sürümüne kayıtlı kişilerin sayısı, ocak ayından nisan ayının sonuna kadar 139 kat artış gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle pek çok şirket evden çalışma modeline geçmişti ve Zoom, bu dönemde kurumsal kullanıcı sayısını da artırmayı başardı. Zoom’un açıkladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde 10 ve üzeri çalışana sahip kurumsal müşteri sayısı 10 kat artış gösterdi.

Zoom’un kullanımında ciddi miktarda artış görülmesi, gizlilik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getirmişti. Bu konuda da kullanıcılarının güvenini kazanmayı başaran Zoom, özellikle Zoom 5.0 sürümü ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunmuştu:

AES 256 bit GCM şifreleme

güvenlik simgesi

veri merkezi konumu

yeşil şifreleme kalkanı

kullanıcı raporlama

toplantılar için parola belirleme

kısıtlı ekran paylaşımı

Zoom Chat kontrolleri

Zoom, her gün milyonlarca toplantıya ev sahipliği yaptığı için güvenliğe ekstra özen gösterdiğini ve platformu güvence altına almak için güvenlik ve gizlilik özellikleri üzerinde CISO (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) Konseyi ile birlikte çalıştığını bildirdi.