Vestel'in Şarj İstasyonlarıyla Türkiye'yi Dolaşabileceksiniz

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, Vestel'in önümüzdeki süreçte üreteceği hızlı şarj istasyonlarının pazarda kullanılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sene açılan iki farklı fabrikasında elektrikli otomobil bataryaları için nikel-kobalt işleyen Zorlu Enerji, 2019 yılına değin kurulacak elektrikli şarj istasyonları ile Türkiye'nin baştan sona dolaşılabileceğini belirtti.

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Elektrikli araçlarda hızlı şarj istasyonlarıyla benzin veya dizel araçlarla karşılaştırıldığında 4-5 kata varan bir yakıt tasarrufu söz konusu. Maliyet evlerde şarj edildiğinde daha düşük ama daha uzun zaman alıyor. Bu şekilde şarj edildiğinde 400 kilometrede 54 liralık bir elektrik maliyeti çıkıyor ama zaman olarak çok uzun."

Zorlu Enerji'nin kurduğu şarj istasyonlarının, uzun menzilli elektrikli otomobillerden biri olan Jaguar'ı 45 dakikada doldurduğunu belirten Ak, aynı istasyonda 4 farklı aracın şarj edilebilmesine dikkat çekti. Kuracakları sistemin oldukça ileri teknoloji olacağını ekleyen Ak, sözlerine şöyle devam etti:

"10 hızlı şarj istasyonunu İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde ayrı lokasyonlarda kurduk. Biz bu istasyonların sayısını bu yıl sonuna kadar 25'e çıkaracağız. 2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturarak 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Böylece, Türkiye'nin her tarafına elektrikli araçla gidebilecek şekilde bir hızlı şarj istasyonu ağı olacak. Ayrıca bir de aplikasyon geliştirdik ve hala üzerinde çalışıyoruz. Araçlar, aplikasyon üzerinden rezervasyon yapılıp şarj edilebilecek. Zaten şarj istasyonu arabayı tanıyacak ve ödemesi de uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Talebe göre de buradaki altyapıyı güçlendireceğiz."