Zorunlu Deprem Sigortası için asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri artırıldı. Düzenleme resmî gazetede yayımlandı.

Resmî gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliği" ile birlikte Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarlarında değişikliğe gidildi. Ayrıca sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri de yükseltildi.

Yeni Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları şöyle:

Grup Betonarme Diğer 1. Grup (%) 2,33 4,10 2. Grup (%) 2,07 3,51 3. Grup (%) 1,76 3,08 4. Grup (%) 1,65 2,88 5. Grup (%) 1,25 2,31 6. Grup (%) 0,88 1,54 7.. Grup (%) 0,60 0,90

Bu değişikliklere ek olarak, sigorta hesabına esas metrekare bedellerinde de değişiklikler yapıldı. Betonarme yapılarda bu bedel 3.016 TL'den 6.000 TL'ye, diğer yapılarda ise 2.080 TL'den 4.000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri her ay güncellenecek

Tebliğe eklenen yeni bir madde ile birlikte sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan "Aylık 2003=100 Temel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi" oranında artırılacağı duyuruldu. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda ise bu oran 0 olarak alınacak, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri düşmeyecek.