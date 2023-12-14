Zorunlu trafik sigortası prim hesaplamalarına yeni kurallar getirildi. Mayıs ayından beri yüzde 2 olarak hesaplanan artış, önümüzdeki dönemde enflasyon ve asgari ücret gibi kalemleri de kapsayacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile motorlu taşıtların zorunlu trafik sigortası ödemeleri, artık yeni kurallara tabi oldu.

Hükûmet, Mayıs 2023 itibarıyla bir karar almış ve sigorta primleri için her ay yüzde 2'lik artış yapmıştı. Ancak bundan sonra daha farklı bir prim belirleme sistemi olacak. Yeni karara göre aylık artış oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. Ayrıca hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında asgari ücrette yaşanan artış ile enflasyon oranları da dikkate alınacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yapılan hesaplama üzerinde indirim veya artış yapma yetkisine de sahip olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık %5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile



“Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.”



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 14’ten sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve Tablo 16’dan sonra gelen “Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:” şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.



Eki için tıklayınız. 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık %5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.”“Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.”Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 14’ten sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve Tablo 16’dan sonra gelen “Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:” şeklinde değiştirilmiştir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.