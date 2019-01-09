ZTE, 2019'un İlk Yarısında 5G Destekli Bir Telefon Tanıtacak

Satış trendi düşüşe geçen ZTE, pazarda yeniden güçlü bir konuma sahip olmak için yılın ilk yarısında 5G destekli bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, pek de iyi günler geçirmiyor. Aşağı yönlü satış grafiğine rağmen pes etmeye niyetli olmayan şirket, Axon ve Blade serisi cihazların da içinde bulunduğu 2019’da izleyeceği yol haritası hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre ZTE, yeni yılla birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekmek içinde 5G teknolojisine güveniyor. Buna göre şirket, IFA 2018’de tanıtılan Axon 9 Pro’nun devamı niteliğinde olan 5G destekli ilk akıllı telefonunu 2019’un ilk yarısında resmen tanıtacak.

ZTE, gelen çağrılar, internet taramaları ve WeChat mesajlaşmalarını da içeren 5G testlerini çoktan tamamlamış durumda. Tüm testlerden başarıyla geçen şirket, Çinli yetkililer tarafından 5G teknolojisi gelişimine devam etmesi için yeşil ışık aldı.

Ancak 5G teknolojisi için destek verecek bir işlemci, yapay zeka destekli kamera özellikleri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler konusunda da şirketin seviye atlamasını sağlayacaktır. Şirketin 5G destekli işlemci konusunda ilk tercihi Snapdragon 855 olabilir.