ZTE, Akıllı Telefonlarda Ahize İçin Ekranda Boşluk Açacak

ZTE, telefonlarındaki çerçeveleri azaltarak ahizeyi ekranın içine yerleştirecek.

Çentiklere olan nefret gittikçe artarken çerçevesiz telefonlara karşı olan eğilim de gittikçe artıyor ve bu sebeple farklı bir çözüm yolunun gerekliliği meydana geliyor. Şu an için ekranında çentik yerine delik bulunduran telefonlar olmasa da gelecek ay Samsung, Lenovo ve Huawei’nin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz.

Bu markaların dışında ZTE, kamera boşluğunun dışında başka bir sorunu çözmek için kolları sıvamış durumda. Genellikle cihazların üst kısmında bulunan ahize kısmı için bir boşluk oluşturmayı planlayan ZTE’nin tasarım örnekleri de elimize geçti.

ZTE’nin patentlerini incelediğimizde üst çerçevenin iyice küçültüldüğü ve ahizenin ekrandaki bir boşluğa yerleştirildiği görülebiliyor. Görsellerde ön kameraya yer verilmediği için kızaklı bir tasarım düşüncesi aklımıza gelmiyor değil.