ZTE Axon 11, Orta Segmentte Konumlanacak Bir Cihaz Olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, yakın zaman içerisinde 5G destekli bir akıllı telefonu piyasaya sürecek.

ZTE’nin piyasaya yeni bir 5G destekli akıllı telefon süreceği ve cihazın isminin Axon 11 olacağı biliniyor. Telefonun görünüşü hakkında daha önce bilgi sahibi olsak da özellikleri hakkında çok kesin fikirlere sahip değildik.

Cihazın posterinin ortaya çıktığı kaynakta bu defa Axon 11’in teknik özelliklerini paylaştı. Görünüşe göre bu telefon bir amiral gemisi olmayacak, daha ziyade orta sınıfın üst kısmında yer alan bir model olacak.

ZTE Axon 11’in özellikleri Weibo’da ortaya çıktı

Çin’in sosyal medyası olan Weibo’da Digital Chat Station hesabından paylaşılan yeni bilgilere göre telefonun orta sınıfın gelişmiş modellerinden biri olacağını görüyoruz. Telefonun ekranı 6,6 inç olacak, 2340x1080 piksele kadar çıkabilen çözünürlüğe sahip olacak. Ekranın yenilenme hızı ise 60 Hz olarak belirtiliyor. Muhtemelen ekran AMOLED olacak, bu da parmak izi sensörünün ekrana gömülü olmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ekranın üst kısmında ise ön kameranın yer aldığı damla çentik bulunuyor.

Arka kısımda ise dört kameranın yer aldığı bir yuvarlatılmış kare var. Digital Chat Station’a göre ana kamera 64 MP olacak ve Samsung ISOCELL Bright GW1 kullanacak. Bu sensörü Samsung Galaxy A71 ve Black Shark 3 Pro gibi modellerden de tanıyoruz.

Axon 11, Android 10 ile gelecek

ZTE Axon 11, Qualcomm’un SM7250 işlemcisinden destek alacak. Bu da Snapdragon 765 ya da Snapdragon 765G çipseti kullanılacağı anlamına geliyor. Axon 11 ayrıca 18W hızlı şarj ile gelecek denilse de cihazın batarya kapasitesi hakkında bir açıklama yok.

İşletim sistemi açısından baktığımızda ise cihaz, çok büyük ihtimalle kutudan Android 10 üzerinde giydirilmiş MiFavor skini ile çıkacak. ZTE bu cihazın resmi duyurusunu ise 23 Mart’ta Çin’de gerçekleştirecek. Telefonun cazip bir fiyat etiketine sahip olması ve küresel olarak satışa sürülmesi bekleniyor.