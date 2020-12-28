Popüler YouTuber JerryRigEverything, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip olan akıllı telefonu ZTE Axon 20 5G'yi parçalarına ayırdı. Video, telefonun ön kamerasının nasıl bir sisteme sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Akıllı telefonlarda yer alan çentik ön kamera tasarımı, üreticilerin daha fazla ekran oranı sunabilme isteğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştı. Son birkaç yıldır piyasaya sürülen neredeyse bütün telefonlarda bu tasarımı görüyoruz ancak biri hariç: ZTE Axon 20 5G.

Çin merkezli elektronik şirketi ZTE'nin ürettiği Axon 20 5G'yi dikkat çekici kılan şey, ön kamerayı ekran üzerinden kaldırarak neredeyse yüzde 100'e yakın bir ekran gövde oranını kullanıcılara sunuyor olması. Şimdiyse popüler YouTuber JerryRigEverything, dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip akıllı telefonu ZTE Axon 20 5G'yi parçalarına ayırarak tüm detaylarıyla bizlere gösteriyor.

ZTE Axon 20 5G'nin parçalarına ayrıldığı video:

Videoda ZTE'nin aslında, ekranın altındaki kameraya dış dünya görüntülerini sunabilmek için birbiri üzerine konumlandırılmış iki ekran (Ön kameranın üzerinde küçük, kare ve düşük çözünürlüktü bir tane ve üst yüzeydeki OLED panel) kullandığını görüyoruz.

ZTE mühendisleri, ön kamerayı ekranın altına gömebilmek için esasında birçok teknolojiyi bir araya getirdi. Nihayetinde kullanıcılara ön kamera deliği olmayan bir akıllı telefon sunulsa da fotoğraf kalitesinden feragat etmek zorunda kalındı. Öyle ki şu ana kadar yapılan incelemelerin birçoğunda ön kameranın, özellikle düşük ışık koşullarında vasat sonuçlar sunduğundan bahsediliyor.

Tüm bunlara rağmen ZTE Axon 20 5G'nin türünün ilk örneği olduğunu ve gelecekteki akıllı telefon tasarımının nereye gideceğine dair bir işaret verdiğini unutmamak gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sektörün önde gelen diğer birçok akıllı telefon üreticisinin de ön kameraların kapladığı alandan kurtulmak için bunun gibi çözümler üreteceği düşünülüyor.