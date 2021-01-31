ZTE Axon 30 Pro, Samsung'un 200 MP'lik Kamerasıyla Gelebilir

Weibo'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan iddiaya göre ZTE, yeni amiral gemisi Axon 30 Pro'da Samsung'un 200 MP'lik kamerasına yer verebilir. Ayrıca eğer paylaşılan özellikler doğru olursa ZTE'nin amiral gemisi, telefon dünyasının en güçlü kamera donanımına sahip olan telefon olabilir.

ZTE, geçtiğimiz günlerde Axon amiral gemisi serisinin 2021 modelleri hakkında bir paylaşım yapmıştı. Şirketin başkanı Ni Fei, ZTE Axon 30 Pro olarak isimlendirilecek amiral gemisindeki kameranın "endüstrinin en iyi kamerası" olacağını söylemişti. Bugün, büyük bir iddiayla gelen o kamera hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

WHYLAB isimli Çinli bir blogger, Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinde yaptığı paylaşımda Axon 30 Pro'nun kamerasını detaylandırdı. Blogger, ZTE'nin yeni amiral gemisine Samsung'un 200 MP'lik sensörünü ekleyeceğini iddia etti. Ayrıca kameranın teknik detaylarına da yer verdi.

16K video çıkış desteği geliyor:

Yapılan paylaşıma göre 200 MP'lik sensör, S5KGND model numarasına sahip olacak. 1/1,37 inçlik boyutta olacağı belirtilen sensör, 1,28 mikrometre piksel boyutuna ve 0,64 mikrometre piksel odak boyutuna sahip olacak. Dört piksel odaklama özelliğine sahip olacağı ve 12,5 milyon piksellik fotoğraf ortaya koyacağı söylenen sensör, iddiaya göre 16K çözünürlüğünde video çıkışını da destekliyor.

Telefon dünyası henüz 8K çözünürlüğü sık sık anmıyorken 16K çözünürlüğünde video çıkışını duymak bizler gibi pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Yine de Samsung'un bahsi geçen 200 MP'lik sensörde hangi özelliklere yer vereceğinin halen kesin olmadığını söyleyelim. Bu açıklama, muhtemelen Axon Pro 30'un çıkışıyla birlikte ya da sonrasında gelecektir.

200 MP'lik kamera hakkında ZTE tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da şirket, yeni amiral gemisinin işlemcisini paylaşmıştı. Buna göre birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen ZTE Axon 30 Pro, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 888'e yer verecek.