ZTE Axon 9 Pro'yu Duyurdu - Fiyatı ve Özellikleri

IFA 2018 kapsamında, yeni dönemde karşılaşacağımız akıllı telefonlarla ilgili duyurular ardı ardına gelmeye devam ediyor. Şimdi de ZTE'nin yeni amiral gemisi Axon 9 Pro karşımıza çıktı.

Berlin'de devam eden IFA 2018 kapsamında ZTE'den yepyeni bir amiral gemirisi duyurusu geldi. Çentikli, 6.21" FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 845 yonga seti, Sony IMX363 sensörlü 12 MP + 20 MP çift arka kamerasıyla tam bir canavar gibi duran Axon 9 Pro, daha şimdiden büyük bir merakla beklenir oldu.

IP68 sertifikasıyla suya dayanıklı bir model olacak olan Axon 9 Pro'da 4.000 mAh'lık batarya, Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte hızlı ve kablosuz şarj imkanı da sunacak. Dilerseniz Axon 9 Pro'nun yanınlanan resmi özelliklerine beraber göz atalım.

ZTE Axon 9 Pro

6.21" (2248 × 1080 pixel) Full HD+ 18:7:9 AMOLED Ekran

2.8GHz - 8 Çekirde , Snapdragon 845 ve Adreno 630 GPU

6GB RAM, 128GB Depolama Alanı

Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM (Nano + Nano)

12MP+20 MP Sony IMX363 sensörlü arka kameralar

20MP ön (selfie) kamerası

Parmak İzi Sensörü

Suya Dayanıklı (IP68)

Boyut: 158.5 x 74.5 x 7.9 mm

USB Type-C, Çift Hoparkör, Dinamik Stereo ve Dolby Audio özelliği

4,000mAh batarya (Quick Charge 4.0 ve kablosuz şarj desteği)

Gelelim bu ince, zarif ve umut vadeden yeni amiral gemisinin fiyatına... İlk etapta sadece mavi renkle piyasaya çıkacak olan ZTE Axon 9 Pro, 650 euro etiketiyle piyasaya çıkacak. Cihaz ilk olarak Almanya'da piyasaya çıkacak ve daha sonra diğer Avupa ülkelerine dağılacak.