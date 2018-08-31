ZTE Axon 9 Pro'yu Duyurdu - Fiyatı ve Özellikleri

Berlin'de devam eden IFA 2018 kapsamında ZTE'den yepyeni bir amiral gemirisi duyurusu geldi. Çentikli, 6.21" FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 845 yonga seti, Sony IMX363 sensörlü 12 MP + 20 MP çift arka kamerasıyla tam bir canavar gibi duran Axon 9 Pro, daha şimdiden büyük bir merakla beklenir oldu.
IP68 sertifikasıyla suya dayanıklı bir model olacak olan Axon 9 Pro'da 4.000 mAh'lık batarya, Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte hızlı ve kablosuz şarj imkanı da sunacak. Dilerseniz Axon 9 Pro'nun yanınlanan resmi özelliklerine beraber göz atalım.
ZTE Axon 9 Pro
- 6.21" (2248 × 1080 pixel) Full HD+ 18:7:9 AMOLED Ekran
- 2.8GHz - 8 Çekirde , Snapdragon 845 ve Adreno 630 GPU
- 6GB RAM, 128GB Depolama Alanı
- Android 8.1 (Oreo)
- Çift SIM (Nano + Nano)
- 12MP+20 MP Sony IMX363 sensörlü arka kameralar
- 20MP ön (selfie) kamerası
- Parmak İzi Sensörü
- Suya Dayanıklı (IP68)
- Boyut: 158.5 x 74.5 x 7.9 mm
- USB Type-C, Çift Hoparkör, Dinamik Stereo ve Dolby Audio özelliği
- 4,000mAh batarya (Quick Charge 4.0 ve kablosuz şarj desteği)
Gelelim bu ince, zarif ve umut vadeden yeni amiral gemisinin fiyatına... İlk etapta sadece mavi renkle piyasaya çıkacak olan ZTE Axon 9 Pro, 650 euro etiketiyle piyasaya çıkacak. Cihaz ilk olarak Almanya'da piyasaya çıkacak ve daha sonra diğer Avupa ülkelerine dağılacak.