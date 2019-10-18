Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, 5000mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılan yeni amiral gemisi ZTE Blade 20’yi tanıttı. Yüzde 91.1 ekran/gövde oranına sahip olan cihaz, gücünü MediaTek P60 işlemcisinden alıyor.

Çin’in en büyük akıllı telefon markalarından biri olan ZTE, uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi ZTE Blade 20’nin üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı.

Global çapta Huawei ve Xiaomi gibi diğer Çinli üreticilerin gerisinde kalmasına rağmen, oldukça başarılı cihazlar geliştiren Shenzhen merkezli firma, ZTE Blade 20 ile kullanıcılara iyi bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Karşınızda ZTE Blade 20

ZTE Blade 20, su damlası çentikli 6.49 inç ekranında 1560 x 720 çözünürlük sunuyor. Yüzde 91.9 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip olan akıllı telefon, ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Blade 20’in arka yüzünü çevirdiğinizde ise 16MP + 8MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz.

Gücünü MediaTek P60 yonga setinden alan amiral gemisi, 4GB RAM + 128GB (microSD desteği ile 512GB’a kadar yükseltilebiliyor) dahili depolama alanı ile geliyor. 3.5mm kulaklık jakı ve Micro USB portuna sahip olan telefon, tam 5000mAh değerinde bir bataryadan besleniyor.

162.91 x 76.6 x 8.95 milimetre ölçülerine ve 190 gram ağırlığa sahip olan ZTE Blade 20, kutusundan Çinli markanın MiFavor arayüzü üzerine kurulan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

ZTE Blade 20 teknik özellikleri:

6.49 inç ekran

16MP + 8MP + 2MP üçlü kamera kurulumu

8MP ön kamera

MediaTek P60 işlemci

4GB RAM + 128GB dahili depolama alanı

5000mAh batarya

Android 9 Pie işletim sistemi

ZTE Blade 20 fiyatı:

Bugün itibarıyla Çin’de piyasaya çıkan ZTE Blade 20, 999 yuanlık (141 dolar - 815 TL) bir fiyata sahip. Akıllı telefonunun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.