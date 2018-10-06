ZTE Blade Z Max'ın Halefi Olacak Model Yakında Çıkabilir

Onca engele rağmen ZTE, ABD piyasasından çekilmemeye devam ediyor. Axon 9 Pro telefonunu bu ay Amazon'da satmaya başlayacak olan şirket, piyasa için yeni bir Android telefon hazırlığında.

ABD'nin koyduğu engeller, Çinli üreticilerin ülkede elektronik cihaz satmasını oldukça zorlaştırıyor. Buna rağmen risk alan şirketlerden biri olan ZTE, şirketin ABD piyasasına girmesine yardımcı olan giriş seviyesi akıllı telefonlardan vazgeçmeyip bir yenisini daha çıkarıyor.

(Üstteki fotoğraf: ZTE Blade Z Max)

Elde edilen bilgilere göre bu yeni telefon, şirketin geçen sene çıkardığı ZTE Blade Z Max'in halefi olabilir. Resmi isim hakkında herhangi bir bilgi olmasa da cihazın model numarası Z5151V şeklinde.

GSM ve WCDMA bağlantıları sunacak olan cihaz, ZTE'nin Batı marketlerinde kullanacağı Android 8.1 tabanlı bir arayüz ile gelecek. 1440x720 çözünürlüğünde 18:9 orana sahip bir ekran ile gelecek olan telefon, Snapdragon 400 serisinden bir çipset kullanacak ve 2 GB bellek ile gelecek.

Cihaz bu sene içerisinde birtakım kontrol ve benchmarklardan geçmiş olsa da fark edilmesi ancak yeni gerçekleşiyor. Bunun sebebi ise muhtemelen ABD Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda ZTE'yi batırma konumuna gelmesi.

Birçok piyasa uzmanı ZTE'nin ABD Ticaret Bakanlığı'yla yaşadıkları soruna binaen marka değişikliğine gideceği tahmin ediyor. Çinli şirketin ise ABD piyasasından çekilme gibi bir kararı yok gibi.